Leinfelden-Echterdingen / Wörth am Rhein (ots) -- Die ersten Fahrzeuge aus Amazons bisher größter Bestellung von Elektro-Lkw wurden übergeben- Die batterieelektrischen Lkw sind ein Meilenstein für die weitere Dekarbonisierung und Elektrifizierung von Amazons Transportnetzwerk- Die Fahrzeugübergabe ist Teil einer Bestellung von mehr als 200 Mercedes-Benz eActros 600Mercedes-Benz Trucks hat die ersten 27 batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 600 offiziell an Amazon übergeben. Bis Ende 2026 werden insgesamt mehr als 50 batterieelektrische Lkw desselben Typs in Amazons Logistiknetzwerk auf deutschen Straßen unterwegs sein. Bei der Übergabe unterstrichen die Unternehmen die Bedeutung leistungsfähiger batterieelektrischer Lkw für die Transformation des Straßengüterverkehrs und den Ausbau eines nachhaltigeren Transportnetzwerks in Deutschland.Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, sagt: "Ich freue mich über diese großartige Initiative. Sie zeigt: Unsere Automobilindustrie hat mittlerweile ein starkes Angebot an leistungsfähigen E-Lkw, die in der Praxis überzeugen - auch ohne staatliche Unterstützung. Und die Wirtschaft nimmt dieses Angebot an, weil sie die Vorteile eines effizienten Fuhrparks erkannt hat. Wir sehen: Deutschland ist mit großen Schritten unterwegs in eine moderne, klimafreundliche Mobilität. Das gilt für die Wirtschaft genauso wie für den ÖPNV und Privatleute. Es zahlt sich aus, dass die Bundesregierung den Umstieg seit vielen Jahren unterstützt. Und wir werden auch weiterhin den Aufbau eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladenetzes vorantreiben."Achim Schwickert, Minister des Innern, für Integration und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz, sagt: "Die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs kommt zunehmend im Alltag an. Dass die in Wörth gefertigten Elektro-Lkw nun in größerem Umfang auf deutsche Straßen kommen, zeigt: Batterieelektrische Lkw sind auch im schweren Güterverkehr keine Zukunftsmusik mehr. Rheinland-Pfalz spielt bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle."Anfang 2025 haben Amazon und Mercedes-Benz Trucks einen Vertrag über mehr als 200 batterieelektrische Mercedes-Benz eActros 600 unterzeichnet - Amazons bisher größte Bestellung von Elektro-Lkw. Im Vereinigten Königreich, wo der Großteil der Fahrzeuge zum Einsatz kommen wird, begann Mercedes-Benz Trucks Ende 2025 mit der Auslieferung der Fahrzeuge an Amazon. Der eActros 600, das batterieelektrische Flaggschiff für den Fernverkehr von Mercedes-Benz Trucks, kommt auf Strecken der sogenannten mittleren Meile zum Einsatz, also für den Transport von Waren zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten. Die Kombination aus hoher Batteriekapazität von 621 kWh und einer besonders effizienten elektrischen Antriebsachse macht den eActros 600 mit einer Reichweite von 500 km zur idealen Lösung für diese Transportstrecken.Andreas Marschner, Vice President of Worldwide Sustainable Operations bei Amazon, sagt: "Die Übergabe dieser Fahrzeuge ist ein Meilenstein für die Elektrifizierung unseres Transportnetzwerks. Bei der Paketauslieferung an Kundinnen und Kunden kommen schon seit einiger Zeit elektrische Lösungen zum Einsatz. Mit den leistungsstarken Elektro-Lkw von Mercedes-Benz Trucks schaffen wir es nun auch, die längeren Transportwege zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten nachhaltiger zu gestalten. Das ist eine echte Zukunftslösung."Stina Fagerman, President Mercedes-Benz Trucks Customer Region Europe, sagt: "Wir haben unseren in Wörth am Rhein gefertigten eActros 600 für den anspruchsvollen Fernverkehr entwickelt. Dass Amazon auf unsere Fahrzeuge setzt, unterstreicht das Vertrauen in unsere Technologie und zeigt zugleich, dass die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs zunehmend Realität wird. Solche Partnerschaften sind entscheidend, um den Wandel der Transportbranche weiter zu beschleunigen."Um die neuen Elektro-Lkw bestmöglich in sein Transportnetzwerk zu integrieren, installiert Amazon hunderte Lkw-Ladestationen an seinen europäischen Standorten, sodass die Fahrzeuge in etwas mehr als einer Stunde von 20 % auf 80 % aufgeladen werden können[1]. Insgesamt investiert Amazon mehr als 1 Milliarde Euro in die weitere Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines Transportnetzwerks in Europa, davon mehr als 400 Millionen Euro in Deutschland.Michael Ebling, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima das Landes Rheinland-Pfalz, sagt: "Als Wirtschaftsminister freut es mich zu sehen, wenn Innovationen "made in Rheinland-Pfalz" eine rege Nachfrage erfahren. Mit dem elektrischen Lkw eActros 600 wird in Wörth am Rhein ein Produkt hergestellt, welches Innovation, klimafreundlichen Transport und Wachstum miteinander verbindet. Wir beobachten hier, wie wirtschaftliche Transformation aus der Wirtschaft heraus gestaltet werden kann."Die Inbetriebnahme der eActros 600 ist Teil von Amazons breit angelegten Investitionen in die Dekarbonisierung in Deutschland. Seit 2021 hat Amazon bis zu 4 Milliarden Euro in klimafreundlichere Technologien investiert - von Offshore-Windenergie über die Elektrifizierung des Transports bis hin zu reduzierten Verpackungslösungen. Laut einer von Amazon beauftragten Analyse von Frontier Economics dürften diese Investitionen bis zu 36.000 Arbeitsplätze unterstützt und bis zu 3 Milliarden Euro zur deutschen Wirtschaftsleistung beigetragen haben.Über den eActros 600Mercedes-Benz Trucks feierte den Serienstart des eActros 600 Ende 2024 im Mercedes-Benz Werk Wörth. Der eActros 600 verfügt über drei Batteriepakete mit jeweils 207 kWh[2]. Diese bieten eine installierte Gesamtkapazität von 621 kWh. Die Batterien basieren auf der Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP) und zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus. Im Gegensatz zu anderen Batteriezelltechnologien können zudem über 95 Prozent der installierten Kapazität bei der LFP-Technologie genutzt werden. Dies ermöglicht eine höhere Reichweite bei gleich viel verbauter Batteriekapazität. Das Fahrzeug ist technisch auf ein kombiniertes Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen ausgelegt. Mit einem Standardaufleger hat der eActros 600 in der EU eine Nutzlast von etwa 22 Tonnen. In einigen Fällen kann nationales Recht eine höhere Nutzlast zulassen.Der Elektro-Lkw wurde zum "International Truck of the Year 2025" gekürt. Die Auszeichnung ist der wichtigste Preis der Branche und wird von der International Truck of the Year (IToY) Organisation, bestehend aus 24 Nutzfahrzeug-Fachjournalisten aus Europa, jährlich verliehen. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war unter anderem das technologische Gesamtkonzept aus elektrischer Antriebsachse und LFP-Zelltechnologie.[1] Die Ladezeit basiert auf den in der ISO/SAE 12906 definierten Rahmenbedingungen für schwere Nutzfahrzeuge - mit 400 kW Ladeleistung an einer üblichen DC-Schnellladesäule mit 500 A.[2] Nennkapazität einer neuen Batterie, basierend auf intern definierten Rahmenbedingungen. Diese kann je nach Anwendungsfall und Umgebungsbedingungen variieren.Weitere Bilder (Credit: Mercedes-Benz Trucks): https://www.picdrop.com/stargallerycreativecompany/nn1UMG2jjLÜber AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie aboutamazon.de.Über Daimler TruckDaimler Truck ist einer der weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller mit 35 Hauptstandorten und rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit einer 130-jährigen Tradition - seit der Erfindung der ersten Lkw und Busse - bekennt sich Daimler Truck zu seinem klaren Unternehmenszweck: For all who keep the world moving. Gemeinsam mit seinen globalen Partnern gestaltet das Unternehmen die Zukunft des Transports mit dem Ziel, branchenführender Lkw- und Bushersteller zu sein. Daimler Truck konzentriert sich auf nachhaltige, gesetzeskonforme Transportlösungen, die seinen Kunden den Erfolg in ihren jeweiligen Märkten ermöglichen. Das Unternehmen ist in vier Berichtssegmenten tätig: Trucks North America (Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses), Mercedes-Benz Trucks (einschließlich BharatBenz), Daimler Buses (Mercedes-Benz und Setra) und Daimler Truck Financial Services. Die Produktpalette umfasst leichte, mittelschwere und schwere Lkw für den Fern-, Verteiler- und Baustellenverkehr sowie Spezial- und Rüstungsanwendungen. Im Bussegment bietet das Unternehmen Stadtbusse, Schulbusse, Reisebusse und Busfahrgestelle an. Neben dem Fahrzeugvertrieb bietet Daimler Truck auch Finanzierungsprodukte, Aftersales-Services sowie digitale und Konnektivitätslösungen an.Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsAnni-Albers-Str. 2180807 Münchenpresseanfragen@amazon.deAmazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsAnni-Albers-Str. 2180807 Munichpresseanfragen@amazon.deMercedes-Benz TrucksUlrike Burkhart+49 (0) 160 8613 757ulrike.burkhart@daimlertruck.comKatrin Fischer+49 (0) 176 3096 6698katrin.fischer@daimlertruck.comOriginal-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/6348514