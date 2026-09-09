Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares schließt den Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems ("HPS") ab - Die NEM Energy Group ist ein weltweit führender OEM-Anbieter von Wärmeübertragungstechnologien - Mutares hat die Gruppe nach einem komplexen Carve-out in weniger als vier Jahren erfolgreich zu einer unabhängigen und profitablen Plattform entwickelt - Die NEM Energy Group ist mit einem signifikanten Auftragsbestand und einer umfangreichen Projektpipeline bestens für die nächste Wachstumsphase unter der Eigentümerschaft von HPS aufgestellt - Exit liefert bedeutenden Beitrag zur Guidance für das laufende Geschäftsjahr Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat ihr Portfoliounternehmen NEM Energy B.V. sowie die Tochtergesellschaft NEM Balcke-Dürr GmbH (zusammen die "NEM Energy Group") an die Hyundai Heavy Industries Power Systems Co., Ltd. ("HPS") veräußert. HPS gehört zur MiCo Ltd., die an der KOSDAQ (KOSDAQ: 059090), einem Handelssegment der Korea Exchange, notiert ist. Die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis und weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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