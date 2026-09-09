Zürich / Hamburg (ots) -Am Flughafen Zürich können Reisende ab heute im Duty-Free-Store auf Level 2 mit USDC bezahlen, einem Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Der Store wird durch Avolta, den weltweit führenden Travel Retailer und Food & Beverage Operator betrieben. Kunden können dort nun an der Kasse einen QR-Code scannen, bestätigen die Zahlung in ihrem Wallet und das Geld wird über die Base Blockchain direkt an den Händler gesandt. Die Zahlung ist in Sekunden final.DevelopX hat dabei die Lösung konzipiert und umgesetzt.Avolta zählt damit zu den ersten großen Flughafen-Retailern, die Stablecoin-Zahlungen am physischen POS akzeptieren, im laufenden Verkauf und mit echten Kunden. Die Lösung ermöglicht es Kunden, direkt von ihrem digitalen Wallet zu zahlen. Das macht die Zahlung eher mit einer Bargeld-Zahlung vergleichbar als mit bestehenden Karten-basierten Zahlungsmöglichkeiten.Vor dem Go-live wurde die Machbarkeit aus regulatorischer und technischer Sicht geprüft und die Lösung sorgfältig end-to-end getestet, bevor erste echte Kunden den Stablecoin-Checkout nutzen durften."Die Frage ist nicht mehr, ob eine Stablecoin-Zahlung technisch funktioniert. Die Frage ist, ob sie einen Freitagabend im Duty-Free aushält, mit Schichtwechseln, Rückgaben und allem, was dazu gehört. Ob Stablecoins eine echte digitale Alternative zur Bargeldzahlung am POS werden können, das prüfen wir hier. Für den Kunden sieht das Bezahlen am Ende fast langweilig aus. Genau das war das Ziel", sagt Christian Heeg, Partner bei DevelopX.Der Kern ist eine Zahlungsabwicklung ohne Mittelsmann direkt über die Blockchain. Das Geld geht direkt aus der Wallet des Kunden an den Händler. Dazwischen steht kein Kartennetzwerk, kein Acquirer, keine Bank und kein Payment Service Provider. Compliance-Prüfung läuft unsichtbar im Hintergrund.Der kürzere Weg ist auf beiden Seiten der Kasse zu spüren. Reisende sparen die Gebühren, die Kreditkarten bei Auslandseinsätzen und bei der Währungsumrechnung häufig erheben. Auf der Händlerseite verschiebt sich der Moment, in dem aus einem Verkauf verfügbares Geld wird: Der Erlös liegt in Minuten auf dem Konto, nicht erst nach Tagen.Der Pilot am Züricher Flughafen ist eine Chance auszuloten, inwiefern solche neuen Zahlungsmethoden das Reiseerlebnis insgesamt verbessern können.Über AvoltaAvolta ist ein weltweit führendes Unternehmen an der Schnittstelle von Travel Retail und Food & Beverage und bietet integrierte Shopping- und Gastronomieerlebnisse an Flughäfen, Autobahnen, auf Kreuzfahrtschiffen, Fähren, im Bahnverkehr und an weiteren stark frequentierten Reiseorten weltweit.Die Mitarbeitenden von Avolta sind in mehr als 70 Ländern und an nahezu 1.000 Standorten tätig und betreuen rund 5.100 Verkaufsstellen. Die konsequent auf Reisende ausgerichtete Strategie ist datengetrieben und basiert auf Digitalisierung und kontinuierlicher Innovation. Gleichzeitig stärken die Größe und Reichweite über verschiedene Reiseumgebungen hinweg die Resilienz und bilden die Grundlage für eine konstante operative und finanzielle Performance.Mehr erfahren Sie unter avoltaworld.comÜber DevelopXDevelopX ist eine Digital Consulting und Software Engineering Firma mit über 300 Mitarbeitenden in Deutschland, Portugal und Polen. Das Unternehmen konzipiert und entwickelt digitale Produkte und Infrastrukturen für internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen, mit einem dedizierten Fokus auf Stablecoins und digitale Zahlungen.DevelopX ist kein Zahlungsdienstleister. Die entwickelten Systeme laufen auf der Infrastruktur des Kunden und werden von diesem betrieben.Pressekontakt:Christian HeegPartnerchristian.heeg@developx.comOriginal-Content von: DevelopX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177318/6348619