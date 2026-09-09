Unterföhring (ots) -Kann Sternekoch Tim Raue auch Backfisch? Wie schlägt sich Elif Oskan an der Currywurst? Gelingt Alexander Herrmann der perfekte Imbiss-Burger? Und wie bringt Steffen Henssler einen ganzen Döner auf den Löffel? Zum Jubiläum von "The Taste" müssen die vier Coaches gleich zu Beginn der 15. Staffel selbst ran: Im großen Coachbattle bringen sie Streetfood auf den Löffel - am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Die Kampfansagen lassen nicht lange auf sich warten. Alexander Herrmann wetzt bereits die Messer: "Ich! Werde! Gewinnen!" Titelverteidiger Tim Raue: "Ich gönne den anderen gar nichts!" Elif Oskan: "Beim ersten Mal habe ich mir das alles angeschaut, aber jetzt bin ich richtig bereit." Und Steffen Henssler grinst: "Meine Freunde, schön, dass ihr dabei seid und mir dann zugucken könnt, wie ich den Pokal in die Hand nehme."Das gibt es zu gewinnenAuf den Gewinner oder die Gewinnerin warten 50.000 Euro Preisgeld, eine hochwertige Küchenausstattung von Fissler und ein Interview plus Titelcover im "prisma"-Magazin. Moderiert wird "The Taste" von Angelina Kirsch und produziert von der Redseven Entertainment GmbH."The Taste" Staffel 15, neun Folgen, ab 21. Oktober 2026, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Sandra Mohr / Luisa HollmannContent Communicationsemail: Sandra.Mohr@seven.one / Luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabelle Toennesemail: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6348613