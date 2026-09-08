Unterföhring (ots) -Ein Fest für die ganze Familie: SAT.1 lädt als starker Partner ganz Deutschland zum KINOFEST am 12. und 13. September ein. An diesem Wochenende feiern Deutschlands Kino- und Verleihverbände - HDF KINO e.V., AllScreens e.V., AG Kino e.V. und AG Verleih e.V. - die Magie des Kinos und laden ganz Deutschland zum KINOFEST 2026 ein.Bei diesem kulturellen Volksfest laufen in über 700 Kinos und auf über 2700 Leinwänden für 5EUR pro Ticket die neuesten Filmstarts: unter anderem "Steckerlfischfiasko" mit Sebastian Bezzel in der Hauptrolle, der neue Film von Star-Regisseur Paul Greengrass "The Uprising - Für die Freiheit", der Dokumentarfilm "Oasis: Don't Look Back In Anger" zur Reunion-Tour der britischen Erfolgsband "Oasis", "Bad Apples" mit der vielfach ausgezeichneten Schauspielerin Saoirse Ronan, der neue Teil der "Insidious"-Horrorfilmreihe "Insidious: Out of the Further", die Fortsetzung "Zauberhafte Schwestern 2" des Klassikers von 1998 mit Sandra Bullock und Nicole Kidman sowie die Romantik-Komödie "Finding Emily". Jeder Film, jeder Kinosaal, jeder Platz ist an diesem Wochenende Teil des KINOFEST 2026 und zum vergünstigten Preis zu erhalten. Darüber hinaus sind in den Kinos vor Ort wieder verschiedene Aktionen geplant.Marc Rasmus, EVP Factual, Factual Entertainment, Fiction, Reality und SAT.1: "DAS KINOFEST 2026 feiert die Magie des Kinos. Ich freue mich sehr, dass SAT.1 dieses kulturelle Volksfest als starker Partner unterstützt. DAS KINOFEST war bereits im letzten Jahr mit über 1,65 Millionen Besuchern ein voller Erfolg und soll auch in diesem Jahr Kino für alle bezahlbar und zugänglicher machen und dabei die Film- und Kinokultur zu stärken. SAT.1 ist gerne Partner bei dieser wunderbaren Aktion."Pressekontakt:Stella LosackerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingJessica Frekophone: +49 175 1815489email: jessica.freko@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6347868