Unterföhring (ots) -"Ich bin das fünfte Mal bei 'The Voice of Germany' dabei, aber das erste Mal als Gewinner-Coach." Nico Santos startet diesen Freitag, 11. September 2026, mit einer schönen Portion Rückenwind in SAT.1 in die neue Staffel und hat sich hohe Ziele gesetzt: "Ich habe den Doppelsieg im Blick. Meine Kampfansage ist gemacht. Vieles erinnert mich an letztes Jahr, vieles wird ganz neu. Deswegen gehe ich mit sehr viel Nichtnervosität, aber positiver und emotionaler Anspannung in die neue Staffel TVOG rein und habe ein gutes Gefühl."Wenn am Freitag um 20:15 Uhr die ersten Talente von "The Voice of Germany" 2026 auf die Bühne treten, spitzen aber auch Shirin David, Michi Beck & Smudo und Rea Garvey ganz besonders die Ohren, um die besten Talente rauszuhören und für ihre Teams zu sichern.Shirin David: "Meine Highlights bei TVOG sind die kleinen Fights mit den Coaches um die Talente - ich weiß auch nicht warum, aber ich bin einfach kampflustig, ich bin Sternzeichen Widder. (lacht) Irgendwie macht mir das Fighten einfach Spaß, weil es trotzdem immer respektvoll ist und auf Augenhöhe stattfindet." In diesem Sinne hat sich die TVOG-Coachin auch eine Überraschung für den letztjährigen Sieger-Coach überlegt: "Ich blocke in dieser Staffel auf jeden Fall Nico! Denn Nico ist schon eine dicke Konkurrenz für mich. Also wenn ich jemanden blocken muss, dann ihn. Bei Nico Santos ist das mit den Talenten manchmal so, wie mit Fliegen auf Honig!" (lacht)Ob der Plan aufgeht und zum ersten Sieg von TeamShirin führt? Denn auch Rea Garvey steht bereit, um schon zum dritten Mal ein Talent auf den Thron von Deutschlands beliebtester Musikshow zu coachen: "Was ich bei 'The Voice' liebe, ist, die Coaches können machen, was sie wollen, aber im Endeffekt entscheidet das Publikum ganz nach Talent. Shirin spielt aktuell beispielsweise die größten Touren, hat die meisten Follower, aber noch keinen TVOG-Titel. Ich habe letzte Staffel aber auch nicht gewonnen. Ich habe deshalb umso mehr Bock und dieser dritte TVOG-Stern würde für ein schönes Gleichgewicht für mich sorgen. Zwei Titel, obwohl es eine gerade Zahl ist, fühlt sich noch nicht ausgewogen an."Da können die beiden Coaches auf dem Doppelstuhl bereits verschmitzt lächeln: "Es ist schon geil zu gewinnen, was?", fragt Michi Beck seinen Coach- und Bandkollegen Smudo von den Fantastischen Vier. "Du bist doch der Typ, der 'The Voice' schon zwei Mal gewonnen hat ..." Der spielt keck den Ball zurück: "Und du hast auch zwei Mal gewonnen." Denn mit zwei VoiceKids- und zwei TVOG-Titeln treten mit ihnen 2026 die meistdekorierten 'The Voice'-Coaches wieder an, um ihren Rekord noch weiter auszubauen.Wer holt das erste Talent in sein Team? Wer kämpft am besten um die stärksten Stimmen Deutschlands und welche Talente überraschen Coaches und Publikum besonders? Ab Freitag, 11. September zeigen SAT.1 und ProSieben die neue Staffel "The Voice of Germany" erstmals jeweils freitags und samstags zur besten Sendezeit.Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Matthias Killing. Produzent ist ITV Studios Germany."The Voice of Germany" startet am Freitag, 11. September 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1. Die zweiten Blind Auditions gibt es bereits am Samstag, 12. September auf ProSieben und alle Folgen zum Streamen auf JoynPressefotos der Coaches, Moderator:innen und Talente sowie zitierfähige Interviews und weitere Informationen zur neuen Staffel TVOG finden Sie auf der Presseseite unter: https://presse.prosiebensat1.com (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresse.prosiebensat1.com%2F&data=05%7C02%7CCarina.Castrovillari%40seven.one%7C828a90024902498ea30708df0cbde6bd%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C0%7C0%7C639243681920185451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=H%2BtG35bckzQN%2F%2BQjVD%2FPzHT5ezvYKw%2Fgkdt1m5albHk%3D&reserved=0)Pressekontakt:Carina Castrovillariphone:+49 (0) 89 95 07 - 1108email:carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone:+49 (0) 89 95 07 - 1161email:nadine.vaders@seven.oneProSieben / SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/6347766