Unterföhring (ots) -
Wer kommt ins Viertelfinale? Nach dem Weiterkommen in der Gruppenphase trifft Deutschland bei der FIBA Basketball-WM der Frauen 2026 heute auf Südkorea. ProSieben MAXX überträgt das Zwischenrundenspiel der DBB-Damen ab 20:00 Uhr live, der Tip-Off folgt um 20:45 Uhr. Vor Ort berichtet das hochkarätige "ran Basketball"-Team: Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Olympiasiegerin Sonja Greinacher und Kommentator Matthias Killing begleiten die Heim-Weltmeisterschaft.
Basketball-WM 2026 Deutschland - Südkorea, heute, 8. September, 20:00 Uhr, live auf ProSieben MAXX.
Pressekontakt:
Hendrik Hübner
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1176
email: hendrik.huebner@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
email: clarissa.schreiner@seven.one
ProSieben
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6347820
Wer kommt ins Viertelfinale? Nach dem Weiterkommen in der Gruppenphase trifft Deutschland bei der FIBA Basketball-WM der Frauen 2026 heute auf Südkorea. ProSieben MAXX überträgt das Zwischenrundenspiel der DBB-Damen ab 20:00 Uhr live, der Tip-Off folgt um 20:45 Uhr. Vor Ort berichtet das hochkarätige "ran Basketball"-Team: Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Olympiasiegerin Sonja Greinacher und Kommentator Matthias Killing begleiten die Heim-Weltmeisterschaft.
Basketball-WM 2026 Deutschland - Südkorea, heute, 8. September, 20:00 Uhr, live auf ProSieben MAXX.
Pressekontakt:
Hendrik Hübner
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1176
email: hendrik.huebner@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
email: clarissa.schreiner@seven.one
ProSieben
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6347820
© 2026 news aktuell