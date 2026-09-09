Unterföhring (ots) -
Schreiben die deutschen Basketballerinnen weiter WM-Geschichte? Der souveräne Erfolg gegen Südkorea (94:56) bei der Heim-Weltmeisterschaft bedeutet für das deutsche Team den ersten Einzug in ein WM-Viertelfinale überhaupt. Dort wartet auf Team Deutschland bei der FIBA Basketball-WM 2026 eine besonders herausfordernde Aufgabe: Deutschland trifft am Donnerstag, 10. September, auf die amtierenden Europameisterinnen aus Belgien. ProSieben MAXX überträgt das Spiel der Basketball-Frauen ab 17:15 Uhr live, der Tip-off folgt um 17:45 Uhr. Die Belgierinnen zählen zu den stärksten Teams und gehen bisher ungeschlagen durch das Turnier.
Vor Ort berichtet das "ran Basketball"-Team: Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Olympiasiegerin Sonja Greinacher und Kommentator Matthias Killing begleiten die Heim-Weltmeisterschaft.
Basketball-WM 2026, Deutschland - Belgien, morgen, 10. September, 17:15 Uhr, live auf ProSieben MAXX.
Pressekontakt:
Hendrik Hübner
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1176
email: hendrik.huebner@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6348678
Schreiben die deutschen Basketballerinnen weiter WM-Geschichte? Der souveräne Erfolg gegen Südkorea (94:56) bei der Heim-Weltmeisterschaft bedeutet für das deutsche Team den ersten Einzug in ein WM-Viertelfinale überhaupt. Dort wartet auf Team Deutschland bei der FIBA Basketball-WM 2026 eine besonders herausfordernde Aufgabe: Deutschland trifft am Donnerstag, 10. September, auf die amtierenden Europameisterinnen aus Belgien. ProSieben MAXX überträgt das Spiel der Basketball-Frauen ab 17:15 Uhr live, der Tip-off folgt um 17:45 Uhr. Die Belgierinnen zählen zu den stärksten Teams und gehen bisher ungeschlagen durch das Turnier.
Vor Ort berichtet das "ran Basketball"-Team: Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Olympiasiegerin Sonja Greinacher und Kommentator Matthias Killing begleiten die Heim-Weltmeisterschaft.
Basketball-WM 2026, Deutschland - Belgien, morgen, 10. September, 17:15 Uhr, live auf ProSieben MAXX.
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