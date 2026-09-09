Die Commerzbank-Aktie setzt ihren starken Septemberlauf fort und notiert inzwischen bei 42,33 €. Damit haben die Bullen den wichtigen Bereich um 41,05 € hinter sich gelassen und nähern sich bereits der nächsten Hürde. Gleichzeitig gewinnt der Übernahmepoker mit UniCredit politisch eine neue Dimension. Charttechnisch spricht derzeit einiges dafür, dass die Rally noch nicht am Ziel angekommen ist. Berlin öffnet die Tür für UniCredit Im Übernahmepoker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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