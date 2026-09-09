Da gibt es nichts zu meckern: Der Aktienchart von M1 Kliniken sieht richtig gut aus und hat erstmals seit Mitte 2024 wieder die Marke von 20 Euro übersprungen. Fundamental hat sich bei dem Unternehmen durch den Anfang des Jahres erfolgten Verkauf des wenig margenträchtigen Pharmahandelsgeschäfts - damals gebündelt in der Haemato Pharm GmbH - an die Phoenix Group derweil einiges getan. Erstmals sichtbar sind die Effekte in dem jetzt vorgelegten Halbjahresbericht 2026: So fielen die Umsatzerlöse um satte 58,3 Prozent auf knapp 76,60 Mio. Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) blieb dabei mit 15,65 Mio. Euro (Vorjahr: 17,98 Mio. Euro) weitgehend stabil. Eine klare Folge der Konzentration auf das renditestarke Geschäft mit medizinisch-ästhetischen Schönheitsbehandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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