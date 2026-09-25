In Deutschland und nicht nur dort wird gespritzt und gefüllt. Botox- und Filler-Behandlungen (nicht nur bei Frauen) sind, was die Akzeptanz angeht, vom Frisör-Besuch kaum noch zu unterscheiden. Begonnen wird dabei schon in jungen Jahren und nicht erst im höheren Alter, wenn sich die ersten Risse und Ermüdungen zeigen. Von diesem Trend profitieren die M1 Kliniken [siehe auch Plusvisionen HIER], die sich auf Beauty-Medizin spezialisiert haben. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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