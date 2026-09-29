Drohnenauftrag für Volatus, KI-Strom treibt Infineon und Beauty-Boom bei M1 Kliniken: Drei spannende Aktien im Check

Drohnen fürs kanadische Militär, Chips für den KI-Boom und Schönheitsbehandlungen mit satten Margen: Börsenfantasie hat viele Gesichter. Volatus Aerospace könnte mit einem kanadischen Militärauftrag vor einem Wachstumsschub stehen. Infineon profitiert vom Stromhunger der Rechenzentren, M1 Kliniken bringt sein Beauty-Geschäft auf Touren. Drei unterschiedliche Geschichten, die eines verbindet: Aus operativen Fortschritten könnten weitere Kursgewinne werden. Wir stellen die drei spannenden Titel im Aktien-Check näher vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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