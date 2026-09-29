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zukunftsbilanzen.de
29.09.2026 06:46 Uhr
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Drohnenauftrag für Volatus, KI-Strom treibt Infineon und Beauty-Boom bei M1 Kliniken: Drei spannende Aktien im Check

Drohnen fürs kanadische Militär, Chips für den KI-Boom und Schönheitsbehandlungen mit satten Margen: Börsenfantasie hat viele Gesichter. Volatus Aerospace könnte mit einem kanadischen Militärauftrag vor einem Wachstumsschub stehen. Infineon profitiert vom Stromhunger der Rechenzentren, M1 Kliniken bringt sein Beauty-Geschäft auf Touren. Drei unterschiedliche Geschichten, die eines verbindet: Aus operativen Fortschritten könnten weitere Kursgewinne werden. Wir stellen die drei spannenden Titel im Aktien-Check näher vor.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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