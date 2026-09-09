Die Rheinmetall-Aktie gerät nach der jüngsten Erholung erneut unter Druck. Neben Gewinnmitnahmen rücken vor allem die hohe Bewertung und politische Unsicherheiten in den Fokus. Gleichzeitig zeigen neue Aufträge und laufende Projekte, dass die Perspektiven für den Rüstungskonzern weiterhin von mehreren Faktoren abhängen.Erholung verpufft Nach den Kursgewinnen vom Vortag dreht die Aktie wieder nach unten. Damit setzt sich ein Muster fort, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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