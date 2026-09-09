Qualcomm (QCOM): Gigantischer KI-Pakt mit Amazon!

Der 60-Milliarden-Coup!

Rückblick

Der Chart der Qualcomm-Aktie zeigt nach einem deutlichen Hoch im Bereich von knapp 260 USD eine ausgeprägte Korrektur bis in die Region um 145 USD. Seit August hat sich eine tragfähige Bodenseite um 160 USD gebildet.

Qualcomm-Aktie: Chart vom 08.09.2026, Kürzel: QCOM, Kurs: 176.19 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs hat vor Kurzem den 50-Tage-Durchschnitt nach oben durchbrochen. Zudem wird im Chart ein Ausbruch über den Widerstand im Bereich von 170 USD markiert. Hält diese Pullback-Marke, signalisiert der grüne Pfeil das Potenzial für eine mittelfristige Fortsetzung des Aufwärtstrends mit Zielzonen um 220 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die blaue gepunktete Linie verdeutlicht die Stop-Loss-Zone knapp unter der Marke von 160 USD (bzw. dem jüngsten Tiefpunkt), um das Risiko bei einem Fehlausbruch klar zu begrenzen. Ein dynamischer Rückfall unter den EMA 20 würde das kurzfristige Momentum sofort wieder ins Negativ-Muster drehen. Bei einem nachhaltigen Bruch der Support-Zone um 160 USD droht ein Abverkauf in Richtung des Jahrestiefs bzw. des vorherigen Konsolidierungsbereichs bei 145 USD.

Meinung

Amazon Web Services (AWS) hat eine massive, mehrjährige KI-Hardware-Partnerschaft mit Qualcomm im Volumen von bis zu 60 Milliarden US-Dollar vereinbart. AWS sichert sich KI-Inferenz-Chips sowie Netzwerkelektronik von Qualcomm. Ziel von Amazon ist es, die Abhängigkeit vom bisherigen Marktführer Nvidia im Bereich der KI-Infrastruktur zu reduzieren und Lieferketten zu diversifizieren. Mit neuen Snapdragon-Prozessoren für KI-gestützte Copilot+-PCs und Flaggschiff-Smartphones profitiert Qualcomm stark vom Trend, KI-Berechnungen direkt auf dem Gerät ("On-Device AI") und nicht nur in der Cloud durchzuführen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 185.94 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.69 Mrd. USD

Meine Meinung zu Qualcomm ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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