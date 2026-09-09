Die POET Technologies-Aktie arbeitet weiter an ihrem Comeback. In meiner Analyse Anfang August hatte der Kreuzsupport bei 6,27 US$ nahezu punktgenau gehalten und eine Erholung bis an die Widerstandszone um 8,65 US$ ermöglicht. Genau dort steht der Titel mit aktuell 8,31 US$ nun erneut vor einer wichtigen Entscheidung. Gelingt der Ausbruch, könnte die Bodenbildung abgeschlossen und der nächste Rallyimpuls gestartet werden. KI-Optik sorgt wieder für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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