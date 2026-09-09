München (ots) -Der Titel-Hattrick ist perfekt: MagentaTV wurde für die Berichterstattung zur FIFA WM 2026 zum dritten Mal in Folge mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Sportsendung" ausgezeichnet. Damit würdigte die Jury die Inszenierung des größten Fußball-Turniers aller Zeiten, die Fußball so nahbar, unterhaltsam und mitreißend wie nie zuvor präsentierte. Bereits in den beiden Vorjahren gewann MagentaTV den Deutschen Fernsehpreis bereits für die ausgezeichnete Berichterstattung zur Basketball WM 2023 sowie für die inhaltliche Weiterentwicklung der PENNY DEL Eishockey-Liga.Tabea Kemme, Laura Wontorra, Anna Kraft, Johannes B. Kerner, Wolff Fuss, Mats Hummels, Christian Straßburger, Alexander Dechant (Thinxpool TV) und Dorothea Jacob (MagentaTV) nahmen den Preis stellvertretend für das gesamte MagentaTV-Team entgegen, dem unter anderem auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp sowie die Weltmeister Thomas Müller angehörten. Die Auszeichnung ging somit erneut an den in München ansässigen Produktionspartner Thinxpool TV GmbH, der bereits seit der EM 2021 bei den Fußball-Großturnieren mit MagentaTV zusammenarbeitet. MagentaTV verzeichnete durch das attraktive Programm eine Rekord-WM bei den Zuschauer- und Nutzerzahlen.Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom: "Dreimal in Folge den Deutschen Fernsehpreis als beste Sportsendung zu holen, ist einfach außergewöhnlich. Wir haben mit MagentaTV gezeigt, was großes Fernsehen und moderne Sportberichterstattung ausmacht und mit innovativen Formaten, einer Berichterstattung fast rund um die Uhr, einem herausragenden Team vor und hinter der Kamera und einer fundierten wie unterhaltsamen Inszenierung Millionen Menschen begeistert. Dieser Preis gehört allen, die so leidenschaftlich an diesem Projekt mitgearbeitet haben und mit denen wir auch die Zukunft der Sportberichterstattung gestalten möchten."Johannes B. Kerner, bereits beim 4. Fußball-Großereignis als Moderator prägend dabei, dankte bei der Preisverleihung "MagentaTV und Thinxpool. Wir sind diejenigen, die man sieht. Aber es sind viele dahinter, die extrem gute Arbeit geleistet haben."Insgesamt erreichte MagentaTV mit den 104 Spielen der Weltmeisterschaft mehr als 200 Millionen Zuschauer*innen und konnte damit die durchschnittliche Reichweite im Vergleich zur EURO 2024 verdreifachen. Bei den exklusiven Spielen der K.O.-Runde konnte MagentaTV neue Bestmarken aufstellen. So erreichte die Viertelfinal-Partie England vs. Norwegen rund acht Millionen Zuschauer, das Achtelfinale Norwegen vs. Brasilien kam zuvor auf 6,9 Millionen Zuschauer. In den Sozialen Medien sorgte die WM ebenfalls für Rekordwerte. Die Contents rund um die WM erzielten mehr als zwei Milliarden Impressionen und mehr als 900 Millionen Videoaufrufe.Nach dem Sport Bild-Award ist der Deutsche Fernsehpreis bereits die zweite TV-Auszeichnung für die ausgezeichnete Berichterstattung rund um die WM 2026 bei MagentaTV.Über MagentaTV:MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6349099