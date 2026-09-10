Zermatt - Auch die Walliser Bahn- und Touristikgruppe BVZ hat im ersten Halbjahr 2026 mit den Folgen des Nahostkonflikts zu kämpfen gehabt. Vor allem Reisegruppen aus asiatischen Märkten stornierten ihre Reisen auf den Gornergrat oder mit dem Glacier Express. Eine Stütze waren dagegen Schweizer Gäste. Trotz der Zurückhaltung aus einigen Märkten in Asien gelang es der BVZ-Gruppe, den Gesamtertrag in der ersten Jahreshälfte leicht um 0,4 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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