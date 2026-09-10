Großauftrag: Mehr als 4,5 Mrd. USD US-Staatsgeld für alte Bohrlöcher, diese Aktie räumt auf

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Auch wer nachhaltig investieren will, kommt an der Ölbranche nicht vorbei. Zefiro Methane kombiniert Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit der Chance auf Gewinnwachstum in den kommenden Jahren.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane!



Aktien aus Branchen wie Öl, Gas, Solar und Wind profitieren derzeit massiv von der Nachfrage nach dezentralen Energielösungen bei KI-Rechenzentren und dem Ausbau der Energienetze infolge der Elektrifizierung der Gesellschaften. Doch es kann auch andersherum gehen. Denn Energie hinterlässt auch Müll - ihre Überreste müssen beseitigt werden. Deshalb lohnt sich der Blick auf Zefiro Methane, die sich auf die Schließung von verlassenen Gas- und Ölquellen in Nordamerika spezialisiert hat. Nun schob ein Großauftrag die Aktie der Kanadier an.



Zefiro Methane: Millionen Bohrlöcher im Visier!

Großauftrag an den Großen Seen!

Zefiro Methane hat nun einen weiteren dieser Jobs erhalten. Das Unternehmen meldete einen 11,5 Mio. USD schweren Auftrag für ein staatlich gefördertes Projekt in der Region der Großen Seen im Nordosten der Vereinigten Staaten. Insgesamt hat das Projekt eine Laufzeit von rund 2,5 Jahren und läuft bis Juni 2029. In einer ersten Phase zwischen November dieses Jahres und Juni 2027 erhalten die Kanadier eine erste Tranche in Höhe von rund 3 Mio. USD. Die Restsumme über 8,5 Mio. USD wird dann bis Juni 2029 eingefahren. Damit baut Zefiro Methane nicht nur sein Orderbuch aus, sondern kann auch weiteres Renommee am Markt einfahren. 2025 hatte man beispielsweise einen 19,6-Mio.-USD-Auftrag des Ohio Department of Natural Resources erhalten. Insgesamt versiegelte Zefiro im vergangenen Jahr mehr als 200 Quellen.

Wer sich ein Bild von den Arbeiten von Zefiro Methane machen will, sollte sich den Film "The Hazard Below" anschauen. Hier geht's zum Film:



Rechenzentren als weiteres Standbein

Das Wachstumspotenzial für Zefiro Methane ist aber weiterhin groß. Schließlich warten noch Tausende weitere Löcher auf das Unternehmen. Hinzu kommt, dass man inzwischen auch als Partner bei Infrastrukturprojekten gefragt ist, insbesondere beim Bau von KI-Rechenzentren. Wenn bei diesen Milliardenprojekten auf den Grundstücken entsprechende Bohrlöcher gefunden werden, muss es schnell gehen, denn Zeit ist angesichts der Größe der Projekte bares Geld. Da in den kommenden Jahren massiv Rechenzentren in den USA hochgezogen werden, könnte Zefiro auch hier viele Aufträge bekommen.

Der CO2-Zertifikatemarkt als Erlösquelle

Der Markt selbst wird laut Unternehmen auf rund 400 Mrd. USD taxiert. Zefiro Methane verdient aber nicht nur daran, dass man die Löcher schließt, sondern auch mit CO2-Zertifikaten, den Carbon Credits. Dabei wird die Menge des Methans erfasst, das ohne das Eingreifen in die Atmosphäre entweichen würde. Auf Basis dieser Daten werden die Ergebnisse nach offiziell anerkannten Standards in CO2-Äquivalente umgerechnet. Für jede verhinderte Tonne CO2-Äquivalent erhält Zefiro ein handelbares CO2-Zertifikat, das dann über die eigene Handelssparte an Großunternehmen, Energiekonzerne und Finanzinstitute verkauft wird. Zudem setzt Zefiro auf das Wachstum dank starker Kooperationspartner. Erst vor wenigen Wochen verkündete man eine Zusammenarbeit mit der Well Done Foundation. Diese Non-Profit-Organisation hat sich auf die Versiegelung von verwaisten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert. Zefiro konnte von der NGO gleichzeitig einen Auftrag in nicht bekannter Höhe melden.

Aktie könnte ausgebrochen sein, Analysten geben hohes Kursziel!

Die Aktie von Zefiro Methane hat nach Bekanntgabe des neuesten Großauftrags an der Heimatbörse direkt kräftig angezogen. Das könnte erst der Anfang einer größeren Aufwärtsbewegung sein, denn aktuell kommt Zefiro auf einen Börsenwert von umgerechnet 42 Mio. EUR. Im großen Bild befindet sich das Papier nach dem steilen Anstieg im Frühjahr nun noch in einer Konsolidierungsphase. Der jüngste Spike nach oben könnte einen Ausbruch einleiten. Das Researchhaus GBC ist jedenfalls bullisch für den Wert. Die Analysten haben ein Kursziel von 2,12 CAD errechnet. Damit hätte die Aktie das Potenzial zum Verdreifacher!

Die Aktie ist mit dem jüngsten Anstieg aus der Konsolidierungsbewegung ausgebrochen!

Fazit: Zefiro Methane kombiniert Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit der Chance auf Gewinnwachstum in den kommenden Jahren. Für Anleger bietet sich hier die Chance, mittel- und langfristig von der Lösung dieses Umweltproblems zu profitieren.

Interessenskonflikt

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