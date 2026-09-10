Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Neue Bohrergebnisse vom Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora bestätigen, dass El Mezquite weit mehr als ein einzelner Entdeckungstreffer ist. Nachdem Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) im August mit JES-26-155 bereits 215 m @ 0,6 g/t Gold durchbohrt hatte, zeigen die aktuellen Bohrungen nun, dass sich die Gold-Silber-Mineralisierung entlang eines rund 1,3 km langen Trends verfolgen lässt.

Besonders spannend: Von den bislang 11.276 m, die Tocvan im Jahr 2026 gebohrt hat, stehen die Laborergebnisse für weitere 4.511 m noch aus. Damit sind rund 40% der bislang gebohrten Meter noch nicht veröffentlicht.

Ein weit verbreitetes Missverständnis bei der Exploration ist die Annahme, dass jedes Bohrloch innerhalb einer erfolgreichen Goldentdeckung automatisch abbauwürdige Gehalte liefern müsse. In der Realität funktionieren große hydrothermale Goldsysteme selten so.

Mineralisierende Fluide können sich durch weitläufige Netzwerke aus Störungen, Brüchen und Brekzien bewegen und dabei über Hunderte von Metern Alteration sowie anomale Goldgehalte erzeugen. Innerhalb eines solchen wesentlich größeren Systems kann sich das wirtschaftlich interessantere Gold jedoch auf bestimmte strukturelle Korridore, Brekzienkörper und höhergradige Shoots konzentrieren.

Genau deshalb ist die Entdeckung einer großen mineralisierten Hülle so wichtig. Bevor Geologen die reichsten Bereiche eines hydrothermalen Systems systematisch anbohren können, müssen sie zunächst dessen Größe, Orientierung und interne Architektur verstehen.

Bei El Mezquite hat Tocvan bereits gezeigt, was passieren kann, wenn eine Bohrung einen der stärkeren Bereiche dieses Systems trifft. Bohrloch JES-26-155 lieferte 215 m @ 0,6 g/t Gold, beginnend in lediglich 36,6 m Bohrlochtiefe, einschließlich deutlich höhergradiger Teilintervalle.

Die Bedeutung der heutigen Bohrergebnisse liegt deshalb nicht einfach im Durchschnittsgehalt des 247-m-Abschnitts in JES-26-162. Entscheidend ist vielmehr die Bestätigung, dass sich das mineralisierte hydrothermale System deutlich weiter erstreckt als nur um ein einzelnes Entdeckungsbohrloch.

Damit verändert sich die zentrale Explorationsfrage. Sie lautet nicht mehr nur: "Gibt es bei El Mezquite Gold?"

Die wichtigere Frage wird zunehmend: "Wo innerhalb dieses 1,3 km langen mineralisierten Korridors liegen die nächsten höhergradigen Shoots?"

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https://www.rockstone-news.de/tocvan-gold-silber-system-mezquite-suche-nach-hohergradigen-zonen/

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche



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