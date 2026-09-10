Hermosillo, Mexico / 10. September 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen" oder "Tocvan") (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, neue Bohrergebnisse aus dem Trend El Mezquite auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Die jüngsten Bohrungen bestätigen eine Goldmineralisierung entlang des 1.300 Meter umfassenden Trends El Mezquite und schließen Bohrloch JES-26-162 ein, in dem eine anomale Goldmineralisierung auf 247 Metern durchteuft wurde.

Das Ergebnis basiert auf dem am 6. August 2026 bekannt gegebenen Entdeckungsbohrloch JES-26-155, in dem 215 Meter mit 0,6 g/t Gold ab 36,6 Metern Bohrlochtiefe durchteuft wurden, sowie dem ursprünglichen Entdeckungsbohrloch bei El Mezquite, JES-26-135, in dem 22,9 Meter mit 0,6 g/t Gold ab der Oberfläche durchteuft wurden (siehe Pressemitteilungen vom 6. August 2026 und 1. April 2026). Zusammen unterstützen diese Bohrlöcher einen durchgängigen mineralisierten Korridor entlang des 1,3 Kilometer langen Trends El Mezquite, rund 1,6 bis 1,9 Kilometer östlich der Main Zone und der geplanten auf 50.000 Tonnen ausgelegten Pilotproduktionsanlage, der über eine bestehende Straßenanbindung verfügt.

Wichtigste Highlights

- Mineralisierung entlang des 1.300-Meter-Trends El Mezquite bestätigt. JES-26-162 lieferte 247 Meter mit einer anomalen Goldmineralisierung, einen der längsten goldhaltigen Abschnitte, der bisher aus Gran Pilar gemeldet werden konnte.

- JES-26-162: 247,05 m mit 0,10 g/t Au und 2,61 g/t Ag ab der Oberfläche, einschließlich:

o 6,10 m mit 0,45 g/t Au und 5,68 g/t Ag, einschließlich 1,53 m mit 1,50 g/t Au und 8,50 g/t Ag

o 10,68 m mit 0,43 g/t Au und 7,16 g/t Ag, einschließlich 3,05 m mit 1,29 g/t Au und 17,80 g/t Ag

o 19,83 m mit 0,27 g/t Au und 5,37 g/t Ag, einschließlich 1,52 m mit 1,04 g/t Au und 26,10 g/t Ag

o 13,73 m mit 0,29 g/t Au und 5,28 g/t Ag, einschließlich 1,52 m mit 0,96 g/t Au und 22,90 g/t Ag

- Das Ergebnis schließt an das Entdeckungsbohrloch JES-26-155 an: 215,0 m mit 0,6 g/t Au und 3 g/t Ag ab 36,6 m, einschließlich hochgradiger Abschnitte mit bis zu 16,0 g/t Au und 56,9 g/t Ag auf 1,5 m.

- Ursprüngliches Entdeckungsbohrloch bei El Mezquite, JES-26-135: 22,9 m mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche, rund 600 Meter entlang des Trends von JES-26-155 entfernt.

- El Mezquite ist weiterhin im Streichen und in die Tiefe offen; der Trend liegt innerhalb einer 1,3 Kilometer langen magnetischen Anomalie, die mit verkieselten hydrothermalen Brekzien, Pyrit, Turmalin und zunehmenden Zn-Pb-As-Indikatoren in der Tiefe in Zusammenhang steht.

Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60-80 % der Bohrlängen geschätzt.

"Diese Ergebnisse bestätigen, dass El Mezquite mehr als nur einen Treffer bietet", so Chris Gordon, Chief Executive Officer von Tocvan. "Der 247-Meter-Abschnitt mit anomalen Goldwerten in JES-26-162 belegt zusammen mit dem in JES-26-155 entdeckten Abschnitt von 215 Metern die Kontinuität der Mineralisierung entlang eines 1,3 Kilometer langen Trends, der weniger als zwei Kilometer von unserer geplanten Pilotanlage entfernt liegt. Genau diese Kombination aus Größenordnung, Infrastrukturanbindung und einem klaren Weg zur ersten Produktion haben wir uns für den Ausbau von Gran Pilar von einem Explorationsprojekt zu einem kurzfristigen Produktionsbetrieb erhofft."

Brodie A. Sutherland, Executive Chair, fügt hinzu: "JES-26-162 ist ein wichtiges Step-out-Bestätigungsbohrloch. Die Ermittlung anomaler Goldwerte über 247 Meter zeigt uns, dass das hydrothermale System bei El Mezquite vertikale und laterale Kontinuität aufweist, was einem Gold-Silber-Korridor von Bezirksgröße entspricht. Unser Augenmerk gilt nun der Eingrenzung der Geometrie der höhergradigen Erzfälle, die wir bereits in JES-26-155 verzeichnet haben, und der Durchführung weiterer Step-out-Bohrungen entlang des 1.300-Meter-Trends."

Abbildung 1. Draufsicht mit der neuen Entdeckungszone im Verhältnis zur Pilotanlage und zur Main Zone.

Abbildung 2. Längsschnitt in Blickrichtung Westen (Richtung 270) der neuen Gold-Silber-Entdeckung entlang des Trends El Mezquite. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60-80 % der Bohrlängen geschätzt. Die Punkte auf der Karte stellen Goldgehalte in Bodenproben dar; rote Werte (>90 ppb) und orangefarbene Werte (>40 ppb) sind deutliche Hinweise auf eine Mineralisierung. Entlang des Trends wurden Bodenproben mit Gehalten von bis zu 1.200 ppb bzw. 1,2 g/t Au gefunden.

Der Trend El Mezquite

El Mezquite ist ein Nord-Süd-/nordöstlich streichendes Zielgebiet im South Block auf Gran Pilar. Die Mineralisierung steht mit einer 1.300 Meter langen magnetischen Anomalie in Zusammenhang, die von stark erhöhten Goldwerten in Boden- und Gesteinssplitterproben umgeben ist. Die in nahegelegenen Bohrlöchern protokollierte Geologie umfasst ein stark verkieseltes hydrothermales Brekziensystem mit vertikaler Ausdehnung, das durchweg Pyrit sowie Arsenopyrit mit Turmalin, magnetische Andesitgänge sowie zunehmende Werte der Indikatoren Sphalerit und Bleiglanz in der Tiefe aufweist. Anhand der bisherigen Bohrungen konnte Folgendes festgestellt werden:

- eine Mineralisierung unweit der Oberfläche in JES-26-135;

- ein mächtiger, durchgängiger Mantel mit internen hochgradigen Erzfällen in JES-26-155; und

- ein 247-Meter-Abschnitt mit anomalen Goldwerten in JES-26-162, der die Kontinuität entlang des Trends untermauert.

Das Unternehmen priorisiert die anschließenden RC- und Kernbohrlöcher im Streichen und im Einfallen anhand dieser Ergebnisse.

Nächste Schritte

- Fortsetzung der Step-out- und Infill-Bohrungen entlang des 1.300 Meter langen Trends El Mezquite.

- Analyse der verbleibenden Bohrmeter aus dem Bohrprogramm 2026 (11.276 m wurden bislang niedergebracht, Ergebnisse für 4.511 m stehen noch aus).

- Berücksichtigung von El Mezquite bei der distriktweiten Zielermittlung zusammen mit der Main Zone, der oberflächennahen Silber-Gold-Zone östlich der Pilotanlage, Bojorquez und dem Central Corridor.

- Weiterentwicklung der genehmigten auf 50.000 Tonnen ausgelegten Haufenlaugungs-Pilotanlage in Richtung der für das 4. Quartal 2026 angestrebten ersten Produktion von Gold-Silber-Doré.

Zusätzliche Bohrergebnisse

Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus neun RC-Bohrlöchern (Reverse Circulation) und einem Kernbohrloch. Zusammen mit den zuvor gemeldeten Ergebnissen aus JES-26-135 und JES-26-155 unterstützen sie eine Gold-Silber-Mineralisierung entlang des Korridors El Mezquite und weisen sowohl auf einen breiten Mantel mit niedrigem Gehalt als auch auf einzelne höhergradige Erzfälle hin.

JES-26-163 wurde als Step-out-Bohrloch nach Norden entlang des Trends niedergebracht und enthielt mehrere mineralisierte Zonen auf einer Bohrlochlänge von mehr als 160 Metern. Im Bohrloch wurden ab der Oberfläche 23,15 m mit 0,17 g/t Au und 5,96 g/t Ag, einschließlich eines 0,60-m-Abschnitts mit 0,46 g/t Au und 48,60 g/t Ag, sowie 1,25 m mit 0,72 g/t Au und 7,30 g/t Ag, durchteuft. Die Mineralisierungszonen in größerer Tiefe im Bohrloch beinhalteten 5,65 m mit 0,24 g/t Au ab 79,20 m, 3,40 m mit 0,93 g/t Au und 2,45 g/t Ag ab 109,50 m (einschließlich 1,60 m mit 1,65 g/t Au), 6,25 m mit 0,34 g/t Au ab 125,85 m und einen breiteren Abschnitt von 16,65 m mit 0,44 g/t Au und 7,37 g/t Ag ab 145,80 m, einschließlich 4,15 m mit 1,03 g/t Au und 19,55 g/t Ag. Angesichts der Kombination aus oberflächennaher Silber-Gold-Mineralisierung und einer mächtigeren Gold-Silber-Zone in der Mitte des Bohrlochs ist JES-26-163 ein wichtiges Bestätigungsbohrloch für das Streichen nördlich von JES-26-155 und JES-26-162.

In JES-26-156 wurde ein breiter, anomaler Mantel auf 83,88 m mit einem Gehalt von 0,11 g/t Au und 0,95 g/t Ag ab 10,68 m, einschließlich 6,10 m mit 0,57 g/t Au und 5,98 g/t Ag, durchteuft. Das Ergebnis entspricht einem durchgängigen Hof mit niedrigerem Gehalt rund um höhergradige Erzfälle entlang des Trends.

In JES-26-159 wurde ein Abschnitt von 22,88 m mit 0,23 g/t Au und 2,09 g/t Ag ab 6,10 m ermittelt, einschließlich 12,20 m mit 0,38 g/t Au und 3,03 g/t Ag sowie eines hochgradigen Abschnitts von 1,53 m mit 2,02 g/t Au und 11,40 g/t Ag. Dieses Bohrloch untermauert die oberflächennahe Mineralisierung im Zentralbereich des Korridors.

In JES-26-160 wurden 41,18 m mit 0,12 g/t Au und 0,61 g/t Ag ab 9,15 m, einschließlich 1,53 m mit 1,17 g/t Au und 3,50 g/t Ag sowie eines zweiten Abschnitts von 1,53 m mit 0,56 g/t Au, durchteuft. Dieses Bohrloch liefert einen weiteren anomalen Abschnitt in Oberflächennähe in demselben Teil des Trends wie JES-26-156 und JES-26-159.

JES-26-161 wurde direkt neben JES-26-162 mit einem unterschiedlichen Azimut und einer anderen Neigung niedergebracht. Das Bohrloch lieferte 10,68 m mit 0,33 g/t Au und 6,30 g/t Ag ab 22,88 m, einschließlich 1,50 m mit 1,98 g/t Au und 7,20 g/t Ag sowie einen tieferen Abschnitt von 3,05 m mit 0,39 g/t Au ab 236,38 m. Diese Durchörterung legt zusammen mit dem anomalen 247-Meter-Abschnitt in JES-26-162 nahe, dass das hydrothermale System an dieser Stelle sowohl laterale als auch vertikale Kontinuität aufweist.

JES-26-158 enthielt einen schmalen Abschnitt von 1,53 m mit 1,00 g/t Au und 1,40 g/t Ag ab 62,53 m. In JES-26-164 wurden zwei Abschnitte von jeweils 1,53 m mit 0,48 g/t Au bzw. 0,44 g/t Au durchteuft. JES-26-165 lieferte 1,53 m mit 0,21 g/t Au. In JES-26-157 konnten keine bedeutenden Werte ermittelt werden. Diese Bohrlöcher tragen zur Definition der Randbereiche des mineralisierten Korridors bei und werden zur Verfeinerung der Ziele für Anschlussarbeiten verwendet.

Das Unternehmen priorisiert Infill- und Step-out-RC- und Kernbohrlöcher im Streichen und im Einfallen der bereits in JES-26-155, JES-26-162 und JES-26-163 identifizierten höhergradigen Erzfälle anhand der neuen Ergebnisse.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Abschnitte werden als Bohrlängen angegeben. Die gemeldeten Abschnitte sind Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60-80 % der Bohrlängen geschätzt.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) JES-26-156 10,68 94,55 83,88 0,11 0,95 einschließlich 71,68 77,78 6,10 0,57 5,98 JES-26-157 keine bedeutenden Werte JES-26-158 62,53 64,05 1,53 1,00 1,40 JES-26-159 6,10 28,98 22,88 0,23 2,09 einschließlich 6,10 18,30 12,20 0,38 3,03 einschließlich 15,25 16,78 1,53 2,02 11,40 JES-26-160 9,15 50,33 41,18 0,12 0,61 einschließlich 13,73 15,25 1,53 1,17 3,50 und 48,80 50,33 1,53 0,56 1,40 JES-26-161 22,88 33,55 10,68 0,33 6,30 einschließlich 32,05 33,55 1,50 1,98 7,20 auch 236,38 239,43 3,05 0,39 0,25 JES-26-162 0,00 247,05 247,05 0,10 2,61 einschließlich 61,00 67,10 6,10 0,45 5,68 einschließlich 64,05 65,58 1,53 1,50 8,50 und 79,30 89,98 10,68 0,43 7,16 einschließlich 86,93 89,98 3,05 1,29 17,80 und 129,63 149,45 19,83 0,27 5,37 einschließlich 147,93 149,45 1,52 1,04 26,10 und 233,33 247,05 13,73 0,29 5,28 einschließlich 239,43 240,95 1,52 0,96 22,90 JES-26-163 0,00 23,15 23,15 0,17 5,96 einschließlich 4,45 5,05 0,60 0,46 48,60 und 12,00 13,25 1,25 0,72 7,30 auch 79,20 84,85 5,65 0,24 1,97 einschließlich 84,25 84,85 0,60 0,95 8,20 auch 100,15 100,75 0,60 0,78 6,40 und 109,50 112,90 3,40 0,93 2,45 einschließlich 111,30 112,90 1,60 1,65 3,30 auch 125,85 132,10 6,25 0,34 3,23 einschließlich 130,50 132,10 1,60 0,91 4,00 auch 145,80 162,45 16,65 0,44 7,37 einschließlich 152,30 156,45 4,15 1,03 19,55 JES-26-164 28,98 30,50 1,53 0,19 2,5 und 41,18 42,70 1,53 0,48 0,70 und 160,13 161,65 1,53 0,44 0,25 JES-26-165 36,60 41,18 4,58 0,12 2,27 einschließlich 38,13 39,65 1,53 0,21 2,60 auch 140,3 141,825 1,53 0,13 6,50 und 149,45 150,975 1,53 0,16 4,50

Tabelle 2. Übersicht über die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe (m) JES-26-156 619099 3144568 481 220 -45 250,1 JES-26-157 618026 3145474 407 220 -45 250,1 JES-26-158 619048 3144672 467 15 -45 245,5 JES-26-159 619046 3144687 467 0 -45 32,0 JES-26-160 619053 3144601 495 220 -45 250,1 JES-26-161 619022 3144032 537 225 -70 250,1 JES-26-162 619031 3144030 537 110 -45 274,5 JES-26-163 619010 3145171 483 20 -45 244,9 JES-26-164 618037 3145278 407 25 -45 251,6 JES-26-165 618651 3144749 447 40 -45 189,1

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 22 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierte Person (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit einem Nominalgewicht von 50 Gramm und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung eines Nominalgewichts von 50 Gramm. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen umfassen können, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie künftig eintreten werden oder eintreten könnten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Transaktion und die erwarteten nächsten Schritte. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z. B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden".

Diese zukunftsgerichteten Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Christopher Gordon, CEO

1150, 707 - 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

E-Mail: mailto:chris@tocvan.ca

Tyler Muir, Corporate Communications

Telefon: 1 306 690 8886

E-Mail: mailto:ir@tocvan.ca

BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

LinkedIn: TOC LinkedIn

X: TOC X

Facebook: TOC Facebook

YouTube: TOC YouTube

Web: tocvan.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, http://www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85778Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85778&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88900N1050Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.