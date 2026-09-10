Zürich - Der Flughafen Zürich hat mit seinem Pilotprojekt für automatisiertes Fahren einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Als einer der ersten Flughäfen in Europa fahren auf dem Gelände zwei Shuttlebusse vollständig automatisiert und ohne Sicherheitsperson im Bus. Die Überwachung erfolgt über eine Leitstelle. Die ersten vollumfänglich automatisierten Fahrten fanden Anfang September statt. Seit März 2025 arbeitet die Flughafen Zürich AG in Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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