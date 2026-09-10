Bei Rheinmetall bleibt die Lage angespannt. Nach dem erneuten Abgabedruck vom Mittwoch ist die Aktie wieder deutlich zurückgekommen und notiert inzwischen nur noch knapp über 1.000 €. Damit rückt auch das Tief aus dem Sommer wieder näher. Dort könnte zwar erneut Kaufinteresse auftauchen, richtig entspannt wäre das Chartbild aber erst, wenn Rheinmetall auch den hartnäckigen Widerstand weiter oben wieder aus dem Weg räumt. Das Sommertief kommt wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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