EQS-News: VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

VINCI Energies hat sich vor Ablauf der Annahmefrist bereits 83,56 Prozent der Aktien von All for One gesichert



10.09.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main, 10. September 2026 Presseinformation VINCI Energies hat sich vor Ablauf der Annahmefrist bereits 83,56 Prozent der Aktien von All for One gesichert Auf Grundlage des aktuellen Annahmestands und der anderweitig gesicherten Aktien wurde die Mindestannahmeschwelle von 75 % plus einer Aktie erreicht.

Die Annahmefrist endet am 15. September 2026 und die weitere Annahmefrist am 2. Oktober 2026.

Aktionäre können ihre Aktien zu einem Preis von 67,50 € je Aktie in bar andienen. VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, eine indirekte Tochtergesellschaft der VINCI S.A., gab bekannt, dass sie sich mit Stand vom 9. September 2026 rund 83,56 % der ausstehenden Aktien von All for One gesichert hat. Dies umfasst sowohl im Rahmen des Angebots angediente Aktien als auch Aktien, die durch Käufe über die Börse und außerbörslich erworben wurden. Auf dieser Grundlage wurde die Mindestannahmeschwelle von 75 % plus einer Aktie bereits vor Ablauf der Annahmefrist erreicht. Die Annahmefrist endet am 15. September 2026 um Mitternacht (Ortszeit Frankfurt am Main). Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, können dies noch bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist am 2. Oktober 2026 gegen eine Barzahlung von 67,50 € je Aktie tun. Nach Ablauf der weiteren Annahmefrist kann das Angebot nicht mehr angenommen werden. Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten sich zeitnah an ihre Depotbank oder einen anderen Wertpapierdienstleister wenden, bei dem ihre Aktien verwahrt werden. Der Angebotspreis von 67,50 € je Aktie entspricht einer Prämie von 105,4 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der drei Monate vor Ankündigung des Angebots am 16. Juli 2026 und von 94,5 % auf den Xetra-Schlusskurs der All for One-Aktie am 15. Juli 2026. Sowohl der Aufsichtsrat als auch der Vorstand der All for One Group SE erachten die Barzahlung von 67,50 € je Aktie als fair und angemessen und empfehlen den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich bei Rückfragen an die Aktionärs-Hotline unter

+49 69 920 149 711 (Montag - Freitag von 09:00 bis 17:30 MEZ) wenden. Über VINCI Energies In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.200 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine ganzheitliche Leistung an, die auf die Umwelt achtet, Nutzen stiftet und unser solidarisches Engagement fördert. 2025: 21,6 Milliarden Euro Umsatz // 109.000 Mitarbeitende // 60 Länder www.vinci-energies.com Über Axians Axians, die ICT-Marke von VINCI Energies, unterstützt private und öffentliche Unternehmen, Netzbetreiber und Service Provider bei der Modernisierung ihrer digitalen Infrastruktur und Lösungen. Ob Business Applications & Data Analytics, Enterprise Networks, Digital Workspaces, Cloud & Data Center Infrastructures, Telekommunikationsinfrastrukturen oder Cyber Security - Axians ist Spezialist für alle aktuellen Informations- und Kommunikationstechnologien. Durch Beratung, Planung, Integration und eine breite Palette von Dienstleistungen erschließt Axians den vollen Mehrwert dieser Technologien in Form bedarfsgerechter Lösungen für den Kunden. 2025: 3,8 Milliarden EUR Umsatz // 16.000 Mitarbeitende // 36 Länder www.axians.com Über die All for One Group Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden - überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz - End-to-End bei der nachhaltigen IT-, Cloud-, AI- und Business-Transformation. Der Anspruch dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu übersetzen. Im Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie AI-Lösungen für intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. www.all-for-one.com/ir Kontakt: VINCI Energies D-A-CH Diana Plantade - +49 69 50 05 15 82 diana.plantade@vinci-energies.com Brunswick Group AllForOne@brunswickgroup.com Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der All for One dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie weitere das Angebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage enthalten. Anlegern und Inhabern von All for One-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle weiteren das Angebot betreffenden Unterlagen zu lesen. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung, das Angebot und/oder dessen Annahme können in bestimmten Rechtsordnungen besonderen Vorschriften oder Beschränkungen unterliegen. Diese Pressemitteilung ist nicht dazu bestimmt, direkt oder indirekt in solchen Rechtsordnungen veröffentlicht oder verbreitet zu werden. Dementsprechend lehnen VINCI und ihre Tochtergesellschaften jegliche Haftung für den Fall ab, dass eine Person gegen solche Beschränkungen verstößt.



10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News