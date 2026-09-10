Bei der Deutschen Telekom geht es seit Wochen eher seitwärts. Die Aktie pendelt zwischen mehreren gut sichtbaren Volumenbereichen und sucht weiter nach einer klaren Richtung. Nach unten bietet die Zone um 26,40 € Halt, nach oben wartet spätestens zwischen 28,90 und 29,50 € wieder ordentlich Arbeit. Die Aktie steckt weiter in ihrer Range Nach dem deutlichen Rücksetzer im Frühjahr hat sich die Deutsche Telekom wieder gefangen, richtig vorangekommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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