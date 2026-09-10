München (ots) -- Deutschlands Kult-Comedyshow mit großem Open-Air-Special in Münster- Simon Stäblein begrüßt etablierte Stars und vielversprechende Newcomer der Szene- Heute, den 10. September, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIBeste Comedy unter freiem Himmel: "NightWash" feiert das große Comedy Open Air auf dem Schlossplatz in Münster. Moderator Simon Stäblein begrüßt mit Osan Yaran, Markus Krebs, Kristina Bogansky, Josepha Walter, Falk Schug, Freddy Ekué, Bora und Vincent Tophoven ein hochkarätiges Line-up aus Comedy-Stars und Newcomern. Das Live-Special verspricht einen Abend mit bester Stand-up-Unterhaltung. "NightWash - Das große Comedy Open Air" am 10. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI."NightWash" zieht unter freiem Himmel auf eine ganz besondere Bühne: Vor der beeindruckenden Kulisse des Schlossplatzes in Münster präsentiert Moderator Simon Stäblein "NightWash - Das große Comedy Open Air". Gemeinsam mit bekannten Gesichtern der deutschen Stand-up-Szene und spannenden Newcomern sorgt das Live-Special für einen Abend voller Pointen, Überraschungen und bester Unterhaltung.Mit dabei sind Osan Yaran, Markus Krebs, Kristina Bogansky, Josepha Walter, Falk Schug, Freddy Ekué, Bora und Vincent Tophoven. Sie bringen ihre unterschiedlichen Comedy-Stile auf die Open-Air-Bühne und zeigen, warum "NightWash" seit Jahren als Sprungbrett für einige der erfolgreichsten Comedians Deutschlands gilt.Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört "NightWash" zu den bekanntesten Comedyformaten im deutschen Fernsehen. Die mehrfach ausgezeichnete Stand-up-Show bietet etablierten Künstlerinnen und Künstlern ebenso wie vielversprechenden Nachwuchstalenten eine Bühne. Zahlreiche heute erfolgreiche Comedians feierten hier ihre ersten großen Auftritte und legten den Grundstein für ihre Karriere. Mit seinem Mix aus frischen Talenten, bekannten Publikumslieblingen und authentischer Stand-up-Comedy begeistert das Format bis heute Fans im TV und bei Live-Events."NightWash - Das große Comedy Open Air" am 10. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Brainpool TV GmbH produziert.Pressefotos zum Download finden Sie hier (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/nightwash/bilder).Über "NightWash":"Nightwash" ist die Kult-Comedyshow, die bekannte Stand-up Comedians und spannede Newcomer auf eine Bühne bringt. Das mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Stand Up Show" ausgezeichnete Showformat startete vor über 25 Jahren in einem Kölner Waschsalon und findet nun im neuen Kölner Comedy-Hotspot, dem "NightWash club", statt. NightWash ist deutschlandweit erfolgreich auf großer Live-Tour und bei RTLZWEI zu sehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6349243