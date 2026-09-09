Le 9 septembre/September 2026The common shares of Power Leaves Holdings Corp. (NASA), previously listed as Atmofizer Technologies Inc. (ATMO), have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.Power Leaves Holdings Corp. is a manufacturer and international distributor of decocainized coca leaf derivatives. The Issuer is currently commercializing two core proprietary products: Coca Extract and Coca Essence, intended for sale as an ingredient in the global food and beverage market.________________________Les actions ordinaires de Power Leaves Holdings Corp. (NASA), précédemment cotées sous le nom d'Atmofizer Technologies Inc. (ATMO), ont été approuvées pour cotation sur le CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com le jour de la négociation.Power Leaves Holdings Corp. est un fabricant et distributeur international de dérivés de feuilles de coca décocaïnisées. L'émetteur commercialise actuellement deux produits propriétaires principaux: l'extrait de coca et l'essence de coca, destinés à être vendus comme ingrédients sur le marché mondial de l'alimentation et des boissons.Issuer/Émetteur: Power Leaves Holdings Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): NASANumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 211 126 776Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 16 954 537CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Secteurs diversifiésConsolidation: 12.6596 Old to 1 New/12.6596 anciens pour 1 nouveauRecord Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation: le 31 août/August 2026CUSIP: 73928U 10 9ISIN: CA 73928U 10 9 3OLD CUSIP/ISIN: 04952E208/CA04952E2087Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNTrading Date/Date de négociation: Le 10 SEPT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for NASA. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.