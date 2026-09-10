Europa will im Satellitengeschäft unabhängiger werden und seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber internationalen Anbietern stärken. Dazu wollen Airbus, Thales und Leonardo ihre Raumfahrtaktivitäten in einem gemeinsamen Unternehmen bündeln. Hier stellt sich die Frage: Was bedeutet der geplante Zusammenschluss für die drei Konzerne und welche Vorteile könnte er bringen? Satellitenbedarf steigt Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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