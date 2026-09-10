FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ihre aktualisierten Schätzungen für den Fernsehkonzern beinhalteten nun die Halbjahreszahlen sowie den Einfluss der jüngsten Übernahme von Aktivitäten von Sky Deutschland, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztere steigere den diesjährigen Konzernumsatz deutlich, aber nicht die Profitabilität. Zudem warte sie ab, ob die umfangreichen Synergieziele Realität würden./gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU0061462528
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