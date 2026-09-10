Die Nvidia-Aktie hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben bewegt und am Freitag ein Hoch bei 234,76 US$ markiert. Das Rekordhoch aus dem Mai bei 236,54 US$ war damit zum Greifen nah. Zum Start in die neue Woche zogen sich die Käufer aber wieder etwas zurück. Geht den Bullen die Puste aus und steht der nächste Ausbruch unmittelbar bevor? Analysten bleiben ausgesprochen optimistisch Für Rückenwind sorgen zunächst die frischen Analystenstimmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de