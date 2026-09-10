DJ PTA-AFR: AVERDION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
AVERDION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Stuttgart (pta000/10.09.2026/16:03 UTC+2) - AVERDION SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.averdion.de/investor-relations/ Veröffentlichungsdatum: 11.09.2026
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Aussender: AVERDION SE Königstraße 38 70173 Stuttgart Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 711 769732112 E-Mail: info@averdion.de Website: www.averdion.de ISIN(s): DE000A3ESL51 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1789048980580 ]
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(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)