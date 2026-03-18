DJ PTA-PVR: AVERDION SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

AVERDION SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Stuttgart (pta000/18.03.2026/10:28 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: AVERDION SE Legal Entity Identifier (LEI): 8945002RROA9T0QMX820 Straße, Hausnr: Königstraße 38 PLZ: 70173 Ort: Stuttgart, Deutschland

2. Grund der Mitteilung erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): György Ádámosi Geburtsdatum: 02.06.1969

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. 5Stars Holding Zártköruen Muködo Részvénytársaság, Budapest, Ungarn

5. Datum der Schwellenberührung 16.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 75,00 0,00 75,00 1.500.000 letzte Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A3ESL51 0 1.125.000 0,00 75,00 Summe: 1.125.000 75,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher György Ádámosi 5Stars Holding Zártköruen Muködo 75,00 75,00 Részvénytársaság, Budapest, Ungarn

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 16.03.2026

(Ende)

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Aussender: AVERDION SE Königstraße 38 70173 Stuttgart Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: info@averdion.de Website: www.averdion.de ISIN(s): DE000A3ESL51 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773826080151 ]

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March 18, 2026 05:28 ET (09:28 GMT)