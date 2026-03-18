DJ PTA-CMS: AVERDION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß § 5 WpHG
Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß -- 5 WpHG
AVERDION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß -- 5 WpHG
Stuttgart (pta000/18.03.2026/09:39 UTC+1) - Mitteilung
Die AVERDION SE gibt hiermit bekannt, dass ihr Herkunftsstaat Deutschland ist.
(Ende)
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Aussender: AVERDION SE Königstraße 38 70173 Stuttgart Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: info@averdion.de Website: www.averdion.de ISIN(s): DE000A3ESL51 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart
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(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 04:39 ET (08:39 GMT)