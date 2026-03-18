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Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
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WKN: A3ESL5 | ISIN: DE000A3ESL51 | Ticker-Symbol: 0M0
Stuttgart
18.03.26 | 10:16
1,350 Euro
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Sonstige
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AVERDION SE Chart 1 Jahr
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AVERDION SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
18.03.2026 10:15 Uhr
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PTA-CMS: AVERDION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß § 5 WpHG

DJ PTA-CMS: AVERDION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß § 5 WpHG

Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß -- 5 WpHG

AVERDION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaats gemäß -- 5 WpHG

Stuttgart (pta000/18.03.2026/09:39 UTC+1) - Mitteilung

Die AVERDION SE gibt hiermit bekannt, dass ihr Herkunftsstaat Deutschland ist.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      AVERDION SE 
           Königstraße 38 
           70173 Stuttgart 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        info@averdion.de 
Website:       www.averdion.de 
ISIN(s):       DE000A3ESL51 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773823140142 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 04:39 ET (08:39 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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