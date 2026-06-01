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01.06.2026 16:03 Uhr
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PTA-Adhoc: AVERDION SE: Neue Organe

DJ PTA-Adhoc: AVERDION SE: Neue Organe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition

AVERDION SE: Neue Organe

Stuttgart (pta000/01.06.2026/15:30 UTC+2)

Stuttgart, 01.06.2026: Die AVERDION SE (ISIN: DE000A3ESL51) gibt bekannt, dass auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung das Management der Gesellschaft teilweise neu besetzt wurde. Die Aktionäre haben Beatrix Hofmeister und Zoltan Prutkay zu neuen Verwaltungsräten der Gesellschaft gewählt. Anschließend wurde Norbert Sipos in der ersten Sitzung des Verwaltungsrates zum Vorsitzenden und Beatrix Hofmeister zur Stellvertreterin gewählt. Der Verwaltungsrat bestellte zudem Zoltan Prutkay zum neuen geschäftsführenden Direktor der AVERDION SE.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats Gabriella Czitan und Gabor Varga haben ihre Ämter mit Ablauf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Zudem hat Herr Varga sein Amt als geschäftsführende Direktor niedergelegt.

Kontakt: AVERDION SE E-Mail: info@averdion.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      AVERDION SE 
           Königstraße 38 
           70173 Stuttgart 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 711 769732112 
E-Mail:        info@averdion.de 
Website:       www.averdion.de 
ISIN(s):       DE000A3ESL51 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780320600597 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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