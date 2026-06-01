DJ PTA-Adhoc: AVERDION SE: Neue Organe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition

AVERDION SE: Neue Organe

Stuttgart (pta000/01.06.2026/15:30 UTC+2)

Stuttgart, 01.06.2026: Die AVERDION SE (ISIN: DE000A3ESL51) gibt bekannt, dass auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung das Management der Gesellschaft teilweise neu besetzt wurde. Die Aktionäre haben Beatrix Hofmeister und Zoltan Prutkay zu neuen Verwaltungsräten der Gesellschaft gewählt. Anschließend wurde Norbert Sipos in der ersten Sitzung des Verwaltungsrates zum Vorsitzenden und Beatrix Hofmeister zur Stellvertreterin gewählt. Der Verwaltungsrat bestellte zudem Zoltan Prutkay zum neuen geschäftsführenden Direktor der AVERDION SE.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats Gabriella Czitan und Gabor Varga haben ihre Ämter mit Ablauf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Zudem hat Herr Varga sein Amt als geschäftsführende Direktor niedergelegt.

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June 01, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)