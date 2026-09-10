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WKN: 906781 | ISIN: CH0006089921 | Ticker-Symbol: PEQ
Frankfurt
10.09.26 | 15:25
63,00 Euro
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Finanzdienstleistungen
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PRIVATE EQUITY HOLDING AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
10.09.2026 18:33 Uhr
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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2026

DJ Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2026 

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value 
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2026 
2026-09-10 / 18:00 CET/CEST 
Net Asset Value 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NEWS RELEASE 
 
Zürich, 10. September 2026 
 
Net Asset Value per 31. August 2026 
 
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. August 2026 EUR 159.10 
(CHF 149.42), was einer positiven Veränderung von 1.7% in EUR respektive 2.6% in CHF seit dem 31. Juli 2026 entspricht. 
 
Im August war die Performance der PEH trotz nachteiliger Währungsentwicklung positiv. Haupttreiber waren positive 
Bewertungsanpassungen bei einem Grossteil der PEH Investitionen, darunter ein Venture-Fonds mit Fokus auf Early-Stage 
und Growth-Equity Investitionen in den USA, Alpha CEE Opportunity IV, Investindustrial Growth III sowie die direkten 
Co-Investitionen in einen Hersteller von Holzpellets sowie in einen Anbieter von Softwarelösungen für künstliche 
Intelligenz. 
 
Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.3m standen Kapitalabrufe 
in Höhe von EUR 1.5m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Mid Europa Fund IV aus dem Teilverkauf von 
Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform, sowie von Mid Europa Fund V aus dem Verkauf von Cargus, Rumäniens 
führendem Anbieter von Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen.  
 
*** 
 
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. 
Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit 
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt 
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen 
Wertzuwachs zu erzielen. 
 
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre 
weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen 
Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
 
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch 
 
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer 
 
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,400,656 per 31. August 
2026 (31. Juli 2026: 2,400,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) 
erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums 
der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand 
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum 
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip 
(Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und 
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber 
dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. 

=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zusatzmaterial zur Meldung: 
Datei: PEH NAV Flyer September 26 
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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Sprache:   Deutsch 
Unternehmen: Private Equity Holding AG 
       Bahnhofstrasse 13 
       8001 Zürich 
       Schweiz 
Telefon:   +41 44 515 7080 
E-Mail:    info@peh.ch 
ISIN:     CH0006089921 
LEI Code:   391200H19VBZIPBJ0N98 
  
Ende der Mitteilung EQS News-Service 
=------------

2397588 2026-09-10 CET/CEST

Bildlink: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2397588&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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