Berlin - Uniper-Chef Michael Lewis hat die grundsätzliche Richtung der Energiepolitik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verteidigt. "Die Richtung der Energiepolitik stimmt", sagte Lewis dem "Focus". Die Energiewende müsse nicht nur klimafreundlich, sondern auch effizient und bezahlbar sein.
"Zu lange wurden erneuerbare Energien in Regionen entwickelt, in denen Netzengpässe herrschen. Auch diese Rechnung zahlt der Verbraucher. Nicht jedes Windrad und jedes Solarpanel hilft der Energiewende", sagte Lewis.
Er forderte Klarheit über die langfristige Ausrichtung der Energiepolitik. "Es braucht eine Gesamtstrategie zur Energiewende. Stromnetze, Kraftwerke und erneuerbare Energien, Wasserstoff-Wirtschaft müssen zusammen gedacht werden", sagte der Chef des Energiekonzerns. "Der Monitoring-Bericht von Katherina Reiche hat das ausgedrückt und war der erste Schritt. Nun muss es weitergehen", so Lewis weiter.
"Zu lange wurden erneuerbare Energien in Regionen entwickelt, in denen Netzengpässe herrschen. Auch diese Rechnung zahlt der Verbraucher. Nicht jedes Windrad und jedes Solarpanel hilft der Energiewende", sagte Lewis.
Er forderte Klarheit über die langfristige Ausrichtung der Energiepolitik. "Es braucht eine Gesamtstrategie zur Energiewende. Stromnetze, Kraftwerke und erneuerbare Energien, Wasserstoff-Wirtschaft müssen zusammen gedacht werden", sagte der Chef des Energiekonzerns. "Der Monitoring-Bericht von Katherina Reiche hat das ausgedrückt und war der erste Schritt. Nun muss es weitergehen", so Lewis weiter.
© 2026 dts Nachrichtenagentur