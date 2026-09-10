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WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
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10.09.26 | 17:19
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Branche
Biotechnologie
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Sonstige
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VIDAC PHARMA HOLDING PLC Chart 1 Jahr
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VIDAC PHARMA HOLDING PLC 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
10.09.2026 20:33 Uhr
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PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

London (pta000/10.09.2026/20:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                         Dr. Max Herzberg 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                                   Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                         Vidac Pharma Holding 
                                                  PLC 
b)      LEI                                         875500BCH1T6XX5EUG13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments               Aktie 
        Kennung                                       GB00BM9XQ619 
b)      Art des Geschäfts                                  Verkauf 
c)      Preis(e)                                       Volumen 
        0,43 EUR                                       430,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                                  Aggregiertes Volumen 
        0,43 EUR                                       430,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                                 07.09.2026 UTC+3 
f)      Ort des Geschäfts                                  Xetra 
        MIC                                         XETR (Xetra) 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
       Die Nettoerlöse können, vorbehaltlich der Markt- und Unternehmensbedingungen, für 
        allgemeine Investitionszwecke verwendet werden, einschließlich einer möglichen      
       Teilnahme an künftigen Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sandra Gamzon 
Tel.:         +972 544 999951 
E-Mail:        investors@vidacpharma.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789063200586 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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