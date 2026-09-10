Zürich - Am Flughafen Zürich sind im August 2026 die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter gestiegen. Damit setzt sich der Wachstumstrend der vergangenen Monate fort. Zudem gaben die Passagiere mehr aus. Insgesamt reisten im August 3,33 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz, wie der Flughafen Zürich am Donnerstagabend mitteilte. Das waren 1,8 Prozent mehr als im August vor einem Jahr. Dabei wuchs die Zahl der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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