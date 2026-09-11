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Mountain Alliance AG investiert in Evolved Aerospace und baut Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt aus



11.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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Mountain Alliance AG investiert in Evolved Aerospace und baut Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt aus Ausbau des Defence-Technology-Portfolios mit Fokus auf autonome Missionssysteme

Investition in britischen Entwickler moderner, kosteneffizienter Verteidigungssysteme

Weitere Transaktionen im europäischen Defence- und KI-Umfeld geplant München, 11. September 2026 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08 ) erweitert ihr Engagement im europäischen Defence-Technologiemarkt und beteiligt sich an der Evolved Aerospace Ltd., einem in Großbritannien ansässigen Entwickler autonomer Missionssysteme für moderne Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen. Mit der Investition stärkt die Mountain Alliance AG gezielt ihr Portfolio im Bereich zukunftsweisender Verteidigungstechnologien. Evolved Aerospace verfolgt einen innovativen Ansatz zur Modernisierung bestehender militärischer Fähigkeiten: Legacy-Systeme werden durch leistungsfähigere, skalierbare und kosteneffizientere autonome Lösungen ergänzt oder perspektivisch ersetzt. Ziel ist es, europäischen Streitkräften technologische Souveränität zu sichern und ihre Einsatzfähigkeit nachhaltig zu erweitern. Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG, erklärt: "Wir freuen uns, in das Team von Evolved Aerospace zu investieren, das an vorderster Front der nächsten technologischen Entwicklungsstufe steht. Moderne, autonome Verteidigungssysteme sind ein zentraler Baustein zur Sicherung der europäischen Souveränität. Wir sehen hier einen adressierbaren Markt mit generationenübergreifendem Wachstumspotenzial." Mikael Taveniku, CEO von Evolved Aerospace, ergänzt: "Der anhaltende Konflikt in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie sich das moderne Gefechtsfeld strukturell hin zu verteilten, autonomen und kollaborativen Systemen entwickelt. Unsere autonomen Langstrecken-Missionssysteme ermöglichen es Streitkräften, Fähigkeiten effizient zu skalieren. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Mountain Alliance AG."

Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die geschlossene Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.

Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

E-Mail: tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

Telefon: +49 89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

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