Streng genommen hat sich nichts daran geändert: Die Aktie von Mountain Alliance ist in erster Linie eine Wette auf den Exit der Beteiligung an der Sprachschule Lingoda. Sollte der Deal über die Bühne gehen, könnte der Verkaufserlös für das noch im Portfolio befindliche Lingoda-Restpaket von 6,7 Prozent mehr als 20 Mio. Euro ausmachen. Das entspricht beinahe der gesamten Marktkapitalisierung von Mountain Alliance. Allerdings hat diese Spekulation mittlerweile schon mehr als einen Drei-Tage-Bart bekommen. Und auch bei seiner Präsentation auf den Hamburger Investorentagen (HIT) lehnt sich Vice-Chairman Daniel Wild mit einer Timingprognose zurück ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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