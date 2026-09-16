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Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahresabschluss 2026 - Defence-Tech-Portfolio mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial



16.09.2026 / 09:00 CET/CEST

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Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahresabschluss 2026 - Defence-Tech-Portfolio mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial NAV zum 30. Juni 2026 bei EUR 43,96 Mio. bzw. EUR 5,38 je Aktie

Operative Fortschritte im Defence-Tech-Portfolio eröffnen erhebliches Wertsteigerungspotenzial

Destinus mit starken Industriepartnerschaften und hoher Wachstumsdynamik

Potenzielle Wertsteigerungen bei Defence-Tech-Beteiligungen noch nicht vollständig im bilanziellen Ansatz reflektiert München, 16. September 2026 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08 ) hat heute den nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellten Halbjahresabschluss 2026 sowie den Net Asset Value zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2026 hat die Gesellschaft ihre im vergangenen Jahr eingeleitete strategische Neuausrichtung konsequent fortgesetzt und ihr Portfolio insbesondere im wachstumsstarken Bereich Defence Tech und Dual Use weiter ausgebaut. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Mountain Alliance Umsatzerlöse von EUR 114.062 nach EUR 102.317 im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf EUR -391.486 gegenüber EUR 439.724 im ersten Halbjahr 2025. Der Vorjahreswert war wesentlich durch Beteiligungserträge von EUR 942.400 geprägt, während im ersten Halbjahr 2026 keine entsprechenden Beteiligungserträge anfielen. Die Bilanzstruktur wurde im Berichtszeitraum weiter gestärkt. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf EUR 35,7 Mio. nach EUR 34,2 Mio. zum Jahresende 2025. Das Eigenkapital stieg von EUR 30,0 Mio. auf EUR 31,2 Mio., womit die Eigenkapitalquote bei rund 87 % liegt. Wesentlicher Treiber war die im Mai 2026 erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung. Gleichzeitig erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln deutlich von EUR 0,1 Mio. zum Jahresende 2025 auf EUR 1,4 Mio. zum Halbjahresende. Das Anlagevermögen lag zum Stichtag bei rund EUR 32,7 Mio. gegenüber EUR 32,5 Mio. zum 31. Dezember 2025. Der Anstieg um rund EUR 0,2 Mio. resultiert insbesondere aus neuen Portfolioinvestitionen. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich von EUR 4,1 Mio. auf EUR 4,5 Mio. Hierzu trugen insbesondere höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber verbundenen Unternehmen bei. Zum 30. Juni 2026 belief sich der Net Asset Value (NAV) der Mountain Alliance AG auf EUR 43,96 Mio. (31.12.2025: EUR 40,4 Mio.) beziehungsweise EUR 5,38 je Aktie (31.12.2025: EUR 5,33 je Aktie). Auf Basis eines Xetra-Schlusskurses von EUR 3,10 am 30. Juni 2026 entspricht dies einem Abschlag von rund 42 % auf den NAV. Das erste Halbjahr 2026 war von Weichenstellungen für weitere Wachstumsschritte und der konsequenten Fortsetzung der Neufokussierung der Aktivitäten geprägt. Mit der im Mai 2026 erfolgreich umgesetzten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit einem Bruttoemissionsvolumen von EUR 1,6 Mio. hat Mountain Alliance gezielt die finanzielle Basis für den weiteren Ausbau des Beteiligungsportfolios gestärkt. Der neue Schwerpunkt Defence Tech und Dual Use mit Fokus auf Unternehmen aus den Bereichen Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity und Künstliche Intelligenz entwickelt sich zum zentralen Wachstumstreiber für den Portfoliowert. Mit Destinus verfügt die Gesellschaft über ein Ankerinvestment in einem europäischen Defence-Tech-Unternehmen, das moderne Drohnen-, Raketen- und Abwehrsysteme entwickelt und industriell fertigt. Destinus verfügt über Produktionskapazitäten von mehr als 2.000 Systemen jährlich und erzielte 2025 einen Umsatz von rund USD 250 Mio. Die industrielle Positionierung von Destinus wurde 2026 weiter gestärkt. Von besonderer Bedeutung ist das Joint Venture "Rheinmetall Destinus Strike Systems" mit Rheinmetall, das zusätzliche Produktionskapazitäten in Deutschland schaffen und die Serienproduktion moderner Drohnenlösungen für europäische und verbündete Streitkräfte vorantreiben soll. Hinzu kommt die strategische Zusammenarbeit mit Quantum Systems zur Integration von Aufklärungs-, Daten- und Wirksystemen. Zusätzliche technologische Kompetenz gewann Destinus durch die Übernahme des Schweizer KI-Spezialisten Daedalean. Die Transaktion unterstreicht die zunehmende Verbindung von künstlicher Intelligenz, Autonomie und modernen Defence-Systemen. Neben Destinus hat Mountain Alliance das Defence-Tech-Portfolio weiter diversifiziert. Mit MindGuard investierte Mountain Alliance in einen Anbieter KI-gestützter Lösungen zur Stärkung der mentalen Resilienz im Verteidigungsbereich. Das Schweizer Unternehmen verbindet Künstliche Intelligenz mit Erkenntnissen aus Kognitionswissenschaften, Militärpsychologie und Neurowissenschaften und befindet sich derzeit in der Validierungsphase. Darüber hinaus hat Mountain Alliance im ersten Quartal 2026 in ein weiteres Defence-Tech-Unternehmen investiert, das kollaborative autonome Missionssysteme für Aufklärung und Überwachung, Luftverteidigung sowie Frühwarnung entwickelt und bereits Umsätze in zweistelliger Millionenhöhe aus Verträgen in mehr als fünf Ländern erzielt. Die dynamische Entwicklung des Defence-Tech-Marktes und die operativen Fortschritte der Portfoliounternehmen eröffnen Mountain Alliance nach Einschätzung des Vorstands erhebliches zusätzliches Wertsteigerungspotenzial. Insbesondere bei Destinus deuten die industrielle Skalierung, die strategischen Partnerschaften und aktuelle Bewertungsindikationen auf mögliche stille Reserven hin. "Wir haben im ersten Halbjahr 2026 unsere strategische Neuausrichtung konsequent fortgesetzt und Mountain Alliance gezielt in einigen der derzeit dynamischsten europäischen Technologiemärkte positioniert. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung gibt uns zusätzlichen Spielraum, um diese Strategie weiter voranzutreiben. Besonders erfreulich entwickelt sich unser Engagement im Defence-Tech-Bereich. Destinus hat mit seinen industriellen Partnerschaften und der weiteren technologischen Expansion wichtige Meilensteine erreicht. Gleichzeitig haben wir unser Portfolio um weitere aussichtsreiche Unternehmen ergänzt. Wir sind überzeugt, dass sich die operative Entwicklung und die zunehmende Marktreife unserer Defence-Tech-Beteiligungen perspektivisch auch deutlich im Wert unseres Portfolios widerspiegeln können." Für das zweite Halbjahr 2026 und darüber hinaus wird Mountain Alliance die eingeschlagene Strategie konsequent fortsetzen. Im Fokus stehen weitere Investments in Defence Tech und Dual Use sowie in Drohnen- und Satellitentechnologie, Cybersecurity und Künstliche Intelligenz. Ziel bleibt es, durch gezielte Kapitalallokation, frühzeitige Beteiligungen an aussichtsreichen Technologieunternehmen und aktive Portfolioarbeit den Net Asset Value nachhaltig zu steigern und langfristig Wert für die Aktionäre zu schaffen. Der Halbjahresbericht 2026 steht auf der Unternehmenswebsite der Mountain Alliance AG zum Download bereit. Über die Mountain Alliance AG: Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die frühzeitige Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions. Kontakt: Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

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