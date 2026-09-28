Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG



28.09.2026 / 15:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG Unternehmen: Mountain Alliance AG ISIN: DE000A12UK08 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.09.2026 Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

H1 2026: NAV steigt trotz Kapitalerhöhung - stille Reserven wachsen spürbar



Mountain Alliance (MA) hat am 16.09.2026 den Halbjahresabschluss 2026 sowie den Net Asset Value zum 30.06.2026 veröffentlicht und dabei einen Anstieg des NAV auf 43,96 Mio. EUR bzw. 5,38 EUR je Aktie ausgewiesen (31.12.2025: 40,4 Mio. EUR bzw. 5,33 EUR je Aktie).



Operatives Ergebnis verbessert sich: Der Personalaufwand legte im ersten Halbjahr auf 100 TEUR zu (Vorjahr: 88 TEUR), während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen trotz der Kosten aus der Mai-Kapitalerhöhung auf 391 TEUR sanken (Vorjahr: 472 TEUR). In Summe verbesserte sich das operative Ergebnis vor Beteiligungserträgen von -459 TEUR auf -377 TEUR und damit um rund 18%. Das Ergebnis nach Steuern drehte auf -391 TEUR (Vorjahr: +440 TEUR), da im Vorjahreshalbjahr noch ein Beteiligungsertrag von 942 TEUR aus dem Verkauf von Grundstück und Immobilie der Portfoliogesellschaft getlogics GmbH in Trier verbucht worden war.



NAV wächst trotz Verwässerung: Die zentrale Botschaft des Halbjahresberichts liegt aus unserer Sicht nicht im HGB-Ergebnis, sondern im NAV: Trotz der Ausgabe von 600.000 neuen Aktien im Mai 2026 (Bezugspreis: 2,60 EUR) stieg der NAV je Aktie von 5,33 EUR auf 5,38 EUR. Rechnet man den Verwässerungseffekt der Kapitalerhöhung heraus, hätte der NAV je Aktie bei 5,81 EUR gelegen; bereinigt zusätzlich um den daraus resultierenden Cash-Zufluss von 1,6 Mio. EUR ergibt sich ein Wert von 5,60 EUR - ein Anstieg von gut 5% gegenüber dem 31.12.2025 rein aus der Portfolioentwicklung heraus, unabhängig von der Kapitalmaßnahme. Konsistent damit weitete sich die Differenz zwischen NAV und bilanziellem Eigenkapital ('stille Reserven') von 10,4 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR aus - ein Anstieg um 2,4 Mio. EUR, der sich weder aus dem HGB-Ergebnis noch aus der Kapitalerhöhung erklären lässt und damit unseres Erachtens auf eine im Berichtszeitraum tatsächlich erfolgte Aufwertung einzelner Portfoliopositionen hindeutet.



Destinus als mutmaßlicher Haupttreiber, IPO-Fantasie bleibt bestehen: Das Unternehmen selbst benennt keine Einzelbeteiligung als Quelle der gestiegenen stillen Reserven, verweist aber explizit darauf, dass 'potenzielle Wertsteigerungen bei Defence-Tech-Beteiligungen noch nicht vollständig im bilanziellen Ansatz reflektiert' seien. In Verbindung mit der im ersten Halbjahr weiter gestärkten Position von Destinus (Rheinmetall-JV, Daedalean-Integration) vermuten wir, dass die Aufwertung zumindest teilweise auf eine im H1 2026 abgeschlossene Destinus-Finanzierungsrunde zurückzuführen ist. Sollte sich im Rahmen eines möglichen Destinus-Börsengangs eine Bewertung im niedrigen einstelligen Milliardenbereich bestätigen, sähen wir hierin weiteres, im aktuellen NAV noch nicht abgebildetes Aufwertungspotenzial.



Fazit: Mit einem Xetra-Schlusskurs von 2,52 EUR zum 25.09.2026 notierte die MA-Aktie mit einem Abschlag von rund 55% zum NAV. Angesichts des NAV-Wachstums aus eigener Kraft trotz Verwässerung sowie der unverändert bestehenden Defence-Tech-Fantasie erscheint uns dieser Abschlag weiterhin nicht gerechtfertigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 4,50 EUR.







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