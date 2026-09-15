Bei Mountain Alliance nimmt die strategische Neuausrichtung Richtung Defence Tech zunehmend Konturen an. Mit Evolved Aerospace hat die Beteiligungsgesellschaft ein weiteres Unternehmen aus dem Verteidigungssektor benannt. Gleichzeitig sorgen mögliche Börsenpläne der größten Defence-Tech-Beteiligung Destinus für zusätzliche Fantasie. Das Analysehaus Montega sieht darin erhebliches Potenzial. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,50 Euro. Ausgehend vom in der Studie zugrunde gelegten Kurs von 2,76 Euro errechnet sich ein Kurspotenzial von 63 Prozent. Noch interessanter: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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