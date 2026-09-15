Manche Unternehmen strotzen vor Substanz - und trotzdem bewegt sich der Kurs kaum. Drei aktuelle Beispiele zeigen unterschiedliche Spielarten dieses Phänomens: Mountain Alliance ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Portfolio deutlich mehr wert ist als der Aktienkurs aussagt; Lahontan Gold ein Explorer, dessen frei zugängliches Edelmetall den Börsenwert bei Weitem übersteigt; Mercedes-Benz ein Klassiker, den Anleger wegen politischer und konjunktureller Bedenken derzeit links liegen lassen. Unterbewertung ist selten Zufall, sondern hat handfeste Ursachen. Aber es gibt ebenso handfeste Argumente für eine Neubewertung.
Enthaltene Werte: DE000A12UK08,CA50732M1014,DE0007100000Den vollständigen Artikel lesen ...
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