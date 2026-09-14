Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG



14.09.2026 / 15:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG Unternehmen: Mountain Alliance AG ISIN: DE000A12UK08 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.09.2026 Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt

Weitere Defence-Tech-Transaktion und Destinus-IPO-Fantasie untermauern strategische Neuausrichtung



Mountain Alliance (MA) hat am 11.09.2026 eine Beteiligung an der britischen Evolved Aerospace Ltd. gemeldet und treibt damit den im Jahresbericht 2025 skizzierten Ausbau des Defence-Tech-Portfolios konsequent voran. Zusätzliche Fantasie liefern Presseberichte zu Börsenplänen der größten Defence-Tech-Position Destinus.



Neue Beteiligung stärkt Fokus auf autonome Missionssysteme: Evolved Aerospace entwickelt nach eigenen Angaben autonome Langstrecken-Missionssysteme für moderne Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen und positioniert sich als kosteneffiziente, skalierbare Alternative zu bestehenden Legacy-Systemen europäischer Streitkräfte. MA-Vorstand Dr. Hans Ulrich Tetzner ordnet das Investment explizit in den strukturellen Trend zur Stärkung der europäischen technologischen Souveränität ein und verweist auf ein adressierbares Marktpotenzial mit generationenübergreifendem Wachstumscharakter. Angaben zu Investitionsvolumen oder Beteiligungsquote wurden nicht kommuniziert.



Einordnung ins Portfolio: Bei Evolved Aerospace handelt es sich um die in unserem Comment vom 18.06.2026 erwähnte, damals nicht namentlich genannte UK-Beteiligung aus Q1/2026 (kollaborative autonome Missionssysteme für Aufklärungs-, Luftverteidigungs- und Frühwarnanwendungen, zweistellige Mio.-EUR-Umsätze aus Verträgen in mehr als fünf Ländern, 40+ Mitarbeiter). Nach Angaben des Unternehmens sind zudem weitere Transaktionen im Bereich Defence Tech in Vorbereitung, zu denen aktuell noch keine Details vorliegen. Mit Destinus, MindGuard und Evolved Aerospace verfügt MA damit über drei benannte Defence-Tech-Beteiligungen bei fortgesetzter Pipeline.



Destinus: Presseberichte deuten auf erhebliches, im NAV noch nicht abgebildetes Wertsteigerungspotenzial hin: Mehrere Medien (u.a. Bloomberg, Handelsblatt, Börsen Zeitung) berichteten in den vergangenen Monaten, dass die größte Defence-Tech Beteiligung im MA-Portfolio, Destinus, eine Pre-IPO-Finanzierungsrunde sowie einen möglichen Börsengang in Amsterdam vorbereitet. Die dabei kolportierte Zielbewertung liegt nach übereinstimmenden Berichten deutlich oberhalb des Niveaus, zu dem MA ursprünglich investiert hat - ein Umstand, der u.E. auf ein spürbares, im zuletzt ausgewiesenen NAV noch nicht reflektiertes Aufwertungspotenzial für die MA-Position hindeutet. Ein konkreter IPO-Termin oder eine finale Bewertung stehen unseres Wissens noch nicht fest; wir werten die Entwicklung gleichwohl als Bestätigung unserer bereits im Comment vom 18.06.2026 formulierten These latenter stiller Reserven aus den Defence-Tech-Beteiligungen.



NAV-Abschlag bleibt trotz Kurserholung hoch: Beim aktuellen Kurs von 2,76 EUR notiert die MA-Aktie weiterhin mit einem Abschlag von rund 48% zum zuletzt ausgewiesenen NAV je Aktie von 5,33 EUR (Stand 31.12.2025) - ein Niveau, das u.E. angesichts der wachsenden Zahl werttreibender Defence-Tech-Beteiligungen sowie strukturell steigender europäischer Verteidigungsausgaben (u.E. Potenzial von aktuell rund 329 Mrd. EUR auf 500-680 Mrd. EUR p.a.) nicht gerechtfertigt erscheint. Ein Lingoda-Exit bleibt für uns weiterhin der bedeutendste kurzfristige Kurstreiber, während der fortgesetzte Defence-Tech-Ausbau das Investmentportfolio diversifiziert.



Fazit: Die Beteiligung an Evolved Aerospace bestätigt die konsequente Umsetzung der Defence-Tech-Strategie und signalisiert weiteres Transaktionsmomentum, wie von MA angekündigt. Zusammen mit der Presseberichterstattung zu möglichen Destinus Börsenplänen sehen wir zusätzliche, im NAV noch nicht eingepreiste Wertsteigerungspotenzial im Portfolio. Konkrete Bewertungs- bzw. NAV-Effekte sind auf Basis der vorliegenden Informationen noch nicht quantifizierbar, dürften u.E. aber tendenziell positiv wirken. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 4,50 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News