München (ots) -- Freitag, 11. September 2026: "The Mechanic 2 - Resurrection" (20:15 Uhr)- Sonntag, 13. September 2026: "Wir kaufen einen Zoo" (20:15 Uhr)Action, Spannung und große Stars: Am Freitag zeigt RTLZWEI mit "The Mechanic 2 - Resurrection" und "Land Of Bad" zwei Thriller zwischen Auftragsmord und Militäreinsatz. Am Sonntag folgen Matt Damon und Scarlett Johansson in "Wir kaufen einen Zoo", bevor "Gänsehaut 2 - Gruseliges Halloween" für schaurig-komische Unterhaltung sorgt.Freitag, 11. September 2026Den Auftakt macht um 20:15 Uhr "The Mechanic 2 - Resurrection". In der Fortsetzung des Action-Remakes "The Mechanic" kehrt Jason Statham ("Fast & Furious 8", "The Transporter") als Auftragskiller Arthur Bishop zurück und will sein altes Leben hinter sich lassen. Doch als seine Geliebte Gina entführt wird, zwingt ihn ein ehemaliger Auftraggeber zu drei weiteren Morden, die wie Unfälle aussehen sollen. Der deutsche Regisseur Dennis Gansel ("Die Welle") inszenierte den Action-Thriller als seine erste internationale Regiearbeit. Neben Jason Statham ist der Actionfilm mit Hollywood-Star Jessica Alba ("Sin City", "The Fantastic Four"), Oscar-Preisträger Tommy Lee Jones ("Men In Black") und Michelle Yeoh ("James Bond 007") prominent besetzt. Gedreht wurde unter anderem in Thailand, Bulgarien, Australien und Brasilien.Um 22:05 Uhr folgt "Land Of Bad". Ein geheimer Delta-Force-Einsatz auf den Philippinen gerät außer Kontrolle. Nur Offizier Kinney überlebt und versucht, sich durch den Dschungel zu retten. Unterstützung erhält er von Drohnenpilot Reaper, der ihn aus der US-Kommandozentrale dirigiert. William Eubank führte Regie bei dem Action-Thriller mit Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem", "Independence Day: Resurgence"), Oscar-Preisträger Russell Crowe ("Gladiator"), Luke Hemsworth ("Thor") und Milo Ventimiglia ("This Is Us").Sonntag, 13. September 2026Am Sonntag geht es um 20:15 Uhr mit "Wir kaufen einen Zoo" für die ganze Familie weiter. Nach dem Tod seiner Frau wagt Journalist Benjamin Mee mit seinen beiden Kindern einen Neuanfang und kauft einen heruntergewirtschafteten Zoo. Gemeinsam mit Tierpflegerin Kelly Foster versuchen sie, den Tierpark wieder auf Vordermann zu bringen. Das Familienabenteuer des renommierten Filmemachers und Oscar-Preisträgers Cameron Crowe basiert auf einer wahren Begebenheit und ist unter anderem mit Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church und Elle Fanning hochkarätig besetzt.Um 22:45 Uhr folgt "Gänsehaut 2 - Gruseliges Halloween". Die Schulfreunde Sonny und Sam stoßen auf die Bauchrednerpuppe Slappy und setzen damit eine Reihe unheimlicher Ereignisse in Gang. Als Halloween-Kreaturen zum Leben erwachen, müssen sie gemeinsam mit Sonnys Schwester Sarah die Stadt vor dem Monsterchaos bewahren. Die Grusel-Komödie von Regisseur Ari Sandel basiert auf der bekannten "Gänsehaut"-Buchreihe des erfolgreichen Kinderbuchautoren R. L. Stine. In den Rollen sind unter anderem Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris und Ken Jeong zu sehen.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 11. September 2026, und Sonntag, 13. September 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6349998