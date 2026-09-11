Rund 400 Installateure, Projektplaner und Kooperationspartner, verteilt auf sieben Busse - Sigenergy scheute bei seinem europäischen Jahrestreffen keinen Aufwand, um davon zu überzeugen, dass mit der dezentralen DC-gekoppelten Speicherarchitektur der Schritt ins Kraftwerks (Utility scale)-Segment gelungen ist, zusammen mit einigen anderen Innovationen. Die Besucher, die vom Tagungszentrum in Stuttgart zum Solarpark "Pfaffenklinge" in Weissach im Tal gebracht wurden, konnten sich damit ein Bild davon machen, was das Unternehmen seit gut einem Jahr als nächsten Schritt angekündigt hat. Die Module ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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