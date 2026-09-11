Die Volkswagen-Aktie hat sich vom Julitief bei 69,20 € bis zum jüngsten Zwischenhoch bei 83,64 € um rund +21% erholt. Inzwischen verliert die Bewegung jedoch sichtbar an Schwung und der Kurs fällt auf aktuell 80,70 € zurück. Direkt voraus liegen gleich mehrere technische Widerstände, während der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt ist. Damit stellt sich die Frage, ob die jüngste Erholung bereits wieder ihr Ende gefunden hat. Der große Konzernumbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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