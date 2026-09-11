Datum der Anmeldung:
08.09.2026
Aktenzeichen:
B3-100/26
Unternehmen:
KKR & Co. Inc., New York/USA; mittelbarer Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und alleiniger Kontrolle über Integer Holdings Corporation, Plano/Texas/USA
Produktmärkte:
CDMO-Dienstleistungen für Kardiologie (Herzrhythmusmanagement Herz- und Gefäßmedizin), Gefäßchirurgie, Neuromodulation
08.09.2026
Aktenzeichen:
B3-100/26
Unternehmen:
KKR & Co. Inc., New York/USA; mittelbarer Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und alleiniger Kontrolle über Integer Holdings Corporation, Plano/Texas/USA
Produktmärkte:
CDMO-Dienstleistungen für Kardiologie (Herzrhythmusmanagement Herz- und Gefäßmedizin), Gefäßchirurgie, Neuromodulation
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