NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3800 Pence auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an, "nachdem sich der Staub nach der Berichtssaison zum ersten Halbjahr gelegt hat". Er sieht weiter Risiken für die mittelfristige Konzernprofitabilität./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0002875804
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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