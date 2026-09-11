Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Immobilien
Zürich, 11. September 2026 - Die Vaudoise Versicherungen feiern heute die Grundsteinlegung für ihr künftiges Wohngebäude am Dohlenweg 2, 4 und 6, zehn Minuten entfernt vom Bahnhof Zürich Oerlikon. Das Projekt sieht den Bau von 40 Wohnungen in modularem, zukunftsweisendem Holzbau und nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards vor.
3D-Ansicht des Projekts
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Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2397430
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|/ EQS News-Service
2397430 11.09.2026 CET/CEST